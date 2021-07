Stretnutie Žilinku s Čaputovou sa malo podľa TV JOJ konať v súvislosti s aktuálnym stavom vyšetrovania podozrení z manipulovania výpovedí svedkov polície v kauzách Očistec a Judáš. V druhej kauze prebiehal včera súd, na ktorý neprišiel ako predvolaný svedok práve jeden z kajúcnikov obvinených z krivej výpovede Peter Petrov. „Ja som dohodol to, že sa zosúladili výpovede Csabu Dömötöra so Zemákom, aby im sedeli,“ povedal Petrov o dvoch ďalších obvinených z krivej výpovede v rozhovore, ktorý majú vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) k dispozícii.

Dömötör sa ÚIS ku skutku priznal, no Petrov s Matejom „Zemákom" Zemanom sú na úteku. Podozriví z ovplyvňovania trojice kajúcnikov sú aj príslušníci NAKA. Spor medzi inšpekciou a NAKA vyvrcholil, keď ÚIŠ zastavila auto s operatívcami, u ktorých chceli nájsť dvoch kajúcnikov. „Vyšetrovateľka informovala, že po zadržaní jedného obvineného jej v priebehu 15 minút bolo oznámené, že zásah na zadržanie obvinených je zastavený. Podľa vyšetrovateľky vydal pokyn policajný prezident Peter Kovařík (54),“ povedal bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta pRemeta pre hnonline.sk s tým, že po dvojici obvinených je vyhlásené pátranie. Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ sa Zemák nachádza na ostrove Pag v Chorvátsku.

Generálny prokurátor sa stretol s prezidentkou Čaputovou, obsah ich rozhovoru odmietol komentovať. Zdroj: Jakub Kotian

Šéfku tímu ktorý obvinil trojicu kajúcnikov, Dianu Santusovú napokon z prípadu stiahol riaditeľ ÚIS. Poradca ministra vnútra Romana Mikulca (49) Jaroslav Spišiak (57) to považuje za správne. „Šéfke tímu je možné pozastaviť činnosť, kým sa nepreukáže jej objektivita. Jeho kroky boli možno radikálne, ale boli jediné možné v tejto situácii,“ povedal pre sme.sk o rozhodnutí riaditeľa ÚIS. Remeta oponuje: „Žiadny z doteraz vykonaných úkonov nezakladal dôvod na jej vylúčenie pre nejaký pomer k veci alebo osobám, ktorých sa to týka.“ Podľa Remetu neboli zistené ani žiadne Santusovej procesné pochybenia. „Bolo by vhodné, ak by mohla vo vyšetrovaní pokračovať,“ dodal Remeta.

Kovařík svoje rozhodnutie objasní pred vyšetrovateľmi: „Som pripravený celú záležitosť s preverením použitia zásahovej jednotky a kroky, ktoré ma viedli k mojim pochybnostiam o zásahu, vysvetliť orgánom činným v trestnom konaní.“ Minister vnútra Roman Mikulec (49) chce ostať nestranný. „Minister dodržiava pravidlá nezávislosti, avšak dôrazne upozornil najvyšších nadriadených, aby situáciu bezodkladne riešili,“ informovala hovorkyňa rezortu Barbara Túrosová.

„Pracovný program generálneho prokurátora nie je verejný, preto sa k otázke nebudeme vyjadrovať,“ povedala o stretnutí Žilinku s Čaputovou hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Hovorca prezidentky Martin Strižinec bol otvorenejší: „Prezidentka sa stretla s generálnym prokurátorom na jeho žiadosť.“ Bezpečnostný analytik a politológ Ivo Samson (66) nevidí na netradičnom stretnutí nič zlé: „Je bežné, že sa prezidentka stretne s kýmkoľvek, kto zastáva vysoký úrad a vypočuje si jeho názor.“ Odborník však poukazuje na závažné dôvody ich stretnutia, z ktorých doslova mrazí.