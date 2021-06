V rozhovore sa dočítate:

či bude v novej strane pôsobiť aj Ján Slota

čo si Pavol Slota myslí o Andrejovi Dankovi a jeho SNS

či plánuje politiku robiť rovnako ako jeho otec

koho strana Domov-NS netoleruje

Prečo ste sa rozhodli založiť si novú politickú stranu Domov-NS?

Za samotný nápad ďakujem doživotnému predsedovi SNS Andrejovi Dankovi. Nie som typ extroverta, ktorý by sa potreboval ukazovať, ale približne od svojich 10 rokov som sa považoval vďaka otcovi za národniara. A keďže voľby na vedúcu pozíciu SNS dopadli tak, ako dopadli a Danko doslova skorumpoval snem a nedovolil moju kandidatúru, lebo sa ma bál, tak som sa pozoznamoval s mnohými zaujímavými ľuďmi, ktorí nesúhlasili s jeho politikou a nesúhlasia doteraz - berú ho ako zradcu slovenského národa. Tak v podstate takto vznikla myšlienka, že vytvoríme novú stranu bez nejakých prepojení na niekoho, bez politickej histórie a naša strana bude pre ľudí.

Takže vaša politika bude podobná ako politika SNS? Alebo sa chcete nejako vyhraniť?

Budeme moderná národná strana. Preberáme tri piliere na ktorých stála aj SNS, ale dopĺňame aj environmentálny pilier. Takže národný, sociálny, environmentálny a kresťanský pilier. Sme relatívne mladí ľudia, tá úzka skupina, ktorá pomáha zakladať stranu, to sme rodičia a druhá generácia národniarov, ktorí v 90. rokoch zakladali SNS. Chceme pokračovať v tom, čo budovali naši rodičia, ale vzhľadom na to, že sme v 21. storočí, musíme prispôsobiť aj prístup k politike. Nemôžeme byť za každú cenu konzervatívny. Ale na druhej strane sú témy, pri ktorých neustúpime.

Vy ste hovorili, že je vás viac, čo je pochopiteľné. Ale viete uviesť aj iné mená okrem pána Jána Havránka a pani Jany Jányovej?

Tak pani Jányová, ja a pán Havránek spolu so mnou sme prípravný výbor. Povedzme, že základná trojka. Ak dovolíte, nebudem menovať ďalších, pretože už títo moji dvaja kolegovia majú isté problémy v práci. A nebol by som rád, aby niekto, pretože sa prihlási k novej národnej strane, mal akékoľvek problémy. Dnes je nás už na celom Slovensku takmer 100 „členov“.

Takže mohli by sme vás nazvať akousi novou generáciou SNS?

Ja by som sa držal skôr toho druhá generácia národniarov.

A ako to vidíte vo voľbách? Či už v predčasných, ak budú, alebo v riadnych?

Snahou každého politika a strany by malo byť dostať sa k politickej moci a cez ňu presadzovať program. Bez 5 % to však nepôjde. Sme moderná národná strana a odmietame extrémizmus v každej jeho podobe. Vzhľadom na to, že sme moderní a mladí. Verím, že dokážeme mať koaličný potenciál. Cieľom je teda minimálne 5 %, aby sme sa dostali do parlamentu.

Hovoríte, že odmietate extrémistov. Takže ak tomu správne rozumiem, to sú pre vás ľudia okolo ĽSNS, ale na druhej strane, aj okolo Progresívneho Slovenska pre ich názory?

Samozrejme, každý extrémista, či je moslim, kresťan, zelený, národne orientovaný - každý, kto je extrémista, je nebezpečný a odmietame extrémizmus komplexne.

Takže s kým by ste si vedeli predstaviť koalíciu, ak by ste sa do vlády nakoniec dostali? Napríklad vedeli by ste si vďaka vašim kritickým názorom predstaviť spoluprácu s SNS?

Nemám kritické názory na stranu, ale na jej vedenie. Zradcov nemá nikto rád.

Takže vnímate Andreja Danka ako zradcu strany?

DRSNÚ ODPOVEĎ SLOTU NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII

Keď sa bavíme o vašom otcovi, bude súčasťou strany Domov-NS?

(Smiech). V žiadnom prípade.

Radil vám alebo vás podporoval? Poprípade on bol za týmto nápadom?

Nie, ale viem, kam tým smerujete. Nie, vznik iniciovali naozaj ľudia okolo mňa - bol som jeden z tých, ktorý to navrhol a otec s tým nemá nič spoločné, nie je tam žiadne previazanie ani väzba. Jedinú vec, ktorú mi povedal, že sa mi čuduje, že do toho chcem ísť a odradzoval ma, lebo jemu to rozbilo dve rodiny. A tohto sa trochu bojím aj ja.

Pokračovanie nájdete na nasledujúcej strane