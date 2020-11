Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník (59) sa priznal k úplatkom v státisícoch eur - no mohli to byť len omrvinky oproti tomu, čo mali inkasovať vyššie postavení členovia skupiny. Nad nimi mohli byť už len podnikatelia, ktorí žiadali o pomoc za finančnú odmenu, alebo dokonca politici!

V prípade Očistec nemá ísť len o obrovské prachy, ale odzrkadľovať má aj politický boj o moc v krajine. Podľa medializovaných informácií sa v uznesení spomínajú závažné ekonomické kauzy s politickým pozadím ako Národná diaľničná spoločnosť, Pôdohospodárska platobná agentúra, Váhostav, Čistý deň a ďalšie. Práve o nich mala skupina obvinených bývalých vysokých funkcionárov polície informovať obvineného oligarchu Norberta Bödöra (43).

V uznesení o vzatí do väzby členov skupiny sa píše: „Xxx (Bödör, pozn. red.) získané informácie podľa vlastného záujmu ďalej odovzdával ďalším nepovolaným osobám pre účely ich následného využitia, najmä v prospech členov politickej strany Smer-SD, ktorí takto získavali neoprávnené výhody v politickom súboji.“ Uznesenie sme získali na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Závažnosť kauzy dokazuje fakt, v akých cifrách lietali úplatky. Samotný Slobodník sa priznal k státisícom eur, no v politických kauzách vraj padali omnoho vyššie sumy. K bodu vynášania informácií z policajného prostredia k Bödörovi mal Slobodník pred vyšetrovateľmi podľa nášho zdroja povedať: „Za týmito prípadmi boli osoby, ktoré požiadali nepriamo alebo sprostredkovane Bödöra, aby im pomohol. A zrejme za pomoc - tak, ako som ja dostal a priznal sa - dostávali odmeny. Myslím si však, že s inými nulami na konci.“ To, že naozaj nemuselo ísť o malé peniaze, svedčí aj medializovaná informácia, že súkromným lietadlom sa malo mesačne prevážať do Dubaja až do 900-tisíc eur!

Vo výpovedi sa mal Slobodník tiež priznať, že v jednom zo spomínaných prípadov pomáhal aj on, aby nebol stíhaný nik z rodiny známeho podnikateľa, ktorý je spájaný so stranou Smer. „Áno, prijal som pokyny od Bödöra, ako mám konať,“mal povedať Slobodník o tomto skutku.

