Igor Matovič avizoval tlačovú konferenciu na tému daňovo-odvodovej reformy už v nedeľu. Dnes na sociálnej sieti potvrdil, že plánuje podať návrh na 200 eur pre každé dieťa pracujúcich rodičov.

Odvodový systém na Slovensku je podľa Igora Matoviča zbytočne komplikovaný. "Slovensko nie je prorodinný štát," tvrdí Matovič, podľa ktorého nebola podpora pre rodiny doposiaľ dostatočná. V odvodovom systéme sú podľa neho desiatky odvodov, ktoré platia zamestnanci a zamestnávatelia. Zbytočne to zahlcuje systém, tvrdí Matovič.

"Slovensko potrebuje poctivú daňovo-odovodvú reformu, ktorá bude prorodinná a značne zjednoduší systém a zabezpečí, že všetky subjekty budú mať pocit, že sú fér" uviedol minister financií. "Máme veľké neférovosti v rôznych zdaňovaniach práce. Systém, ktorý toleruje obchádzanie platenia daní, nie je ideálny systém," myslí si Matovič.

O uvažovaní nad 25-percentnou DPH Matovič tvrdí, že to nie je pravda. "Mrzí ma, že môj koaličný kolega vytiahol informáciu a vystrašil Slovákov o 25 percentnej DPH. Nie je to pravda. S takou DPH neuvažujeme," vysvetlil.

Tri piliere, na ktorých chce Matovič stavať daňovo-odvodovú reformu sú: 200 eur na dieťa, zjednodušenie daňovo-odvodového systému na jednu daň a jeden odvod a zavedenie férového systému daní.

200 eur by mali dostávať rodičia detí do 18 rokov každý mesiac.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v utorok označil informácie o tom, že navrhol zvýšiť DPH na 25 % za "blud". "Nikde som to nepovedal, len, bohužiaľ, áno, náš koaličný partner, ktorý tu nie je, to pustil do obehu, lebo potreboval zrejme, neviem, čo tým chcel dosiahnuť," vyhlásil Matovič v utorok na tlačovej konferencii po hlasovaní o programovom vyhlásení vlády (PVV).

Naznačil však, že v PVV je napísané, že vláda zvýši zaťaženie spotreby a zníži zaťaženie ceny práce. "Napríklad aj DPH je zaťaženie spotreby a zníženie zaťaženia ceny práce je, keď zvýšite daňový bonus rodičom," podotkol s tým, že ak by sa také niečo sa dialo, bolo by to v súlade s PVV.

Šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) skonštatoval, že 25 % je číslo, ktoré počul Sulík priamo od ministra financií. "Ani pán premiér nevyvrátil túto informáciu na stretnutí klubu," skonštatoval s tým, že sa to dá vypočítať aj zo statusu ministra financií, kde naznačil zvyšovanie DPH. Zdôraznil, že v PVV je aj to, že sa nebude zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie, čo je podľa neho kľúčové.