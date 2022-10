Tlačovú konferenciu strany SaS na tému LGBTI sme sledovali NAŽIVO:

Status Igora Matoviča bol podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej z poslanckého klubu SaS nevhodný a necitlivý. Marcinková tvrdí, že sa za jeho slová hanbí.

Predstavitelia SaS deň po tragédii za Zámockej uviedli, že sú vraždou otrasení. "Mladí ľudia boli zavraždení len pre to, lebo žili inak, ako si niekto predstavoval. Je to neakceptovateľné a ostro to odsudzujeme. Nenávisť sa začala rôznymi vyhláseniami proti LGBTI komunite a skončila sa pri hrôzostrašnom čine," vyhlásil predseda strany Richard Sulík.

Spoločnosť musí podľa poslanca Branislava Gröhlinga vyslať signál, že spraví všetko pre to, aby sa podobná tragédia nikdy viac nezopakovala.

K streľbe v centre Bratislavy došlo minulú stredu po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla mŕtveho.