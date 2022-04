Sledovalo sme naživo priamo pred parlamentom:

Marian Kotleba avizoval na sociálnej sieti, že na rokovanie parlamentu sa v utorok dostaví aj napriek tomu, že mu zanikol poslanecký mandát.



"Keďže doteraz mi neprišlo nič ohľadom straty môjho poslaneckého mandátu, tak ja mám za to, že môj mandát stále platí a preto sa zajtra zúčastním rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Zhruba v čase 12:30 prídem do parlamentu," napísal Kotleba včera na sociálnej sieti.

"Idem do práce," oznámil dnes šéf ĽSNS novinárom.



Budovu dnes strážila polícia, avšak z dôvodu protestu proti súdnej mape, ktorý sa dnes pred ňou koná. Koltebu policajti pustili pred budovu, nefungovala mu však už karta na vstup do NR SR. „Ako poslanec nebudem chodiť do parlamentu ako návšteva,“ vyhlásil.

Na vrátnici od neho pýtali občiansky preukaz, ten ale predložiť odmietol s tým, že má poslanecký preukaz. Bez neho môže človek vstúpiť do budovy iba ako návšteva. V parlamente dostal Kotleba oznámenie o strate mandátu s podpisom podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽaNO). Dokument, podľa ktorého Kotlebovi zaniká mandát mu však nestačil, považuje ho za nedostatočný. Neskôr Marian Kotleba z parlamentu odišiel.

