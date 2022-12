Sledovali sme PRIAMY PRENOS z hlasovania:

21:30 Predčasné parlamentné voľby by sa mali konať najneskôr v júni, ešte lepší termín by bol v máji. Po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to vyhlásil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).



21:10 Matovič vo štvrtok podvečer prišiel doručiť do KP SR demisiu. "Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu KP SR Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia tak nebola doručená do KP SR," priblížil hovorca prezidentky Strižinec.

Špaček vo štvrtok večer médiám uviedol, že dokumenty nepodával, ale si ich Matovič zobral z jeho rúk sám. "Môžeme to nazvať, ako chceme, ale v jednej chvíli som mal v ruke demisiu, a potom som ju zrazu nemal," priblížil. Ako podotkol, Matovič mal povedať, že si to rozmyslel a odišiel. "Počas celého aktu podávania demisie telefonoval," doplnil.

21:00 Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok (16. 12.) odvolá vládu Eduarda Hegera (OĽANO). Zároveň ju dočasne poverí vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec. "O ďalšom postupe bude prezidentka informovať zajtra," priblížil hovorca.

20:40 K páde vlády sa vyjadril aj Béla Bugár:

20:30 Na Slovensku sa začína volebná kampaň. Po hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde to povedal líder OĽANO Igor Matovič. Varuje pred zmenou volebného systému, bude to podľa neho kľúčová téma parlamentných volieb. Dodal, že strana SaS a mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) sa svojím postojom pri hlasovaní dostali do spoločnosti mafie a fašistov. Je rád, že napokon ako minister financií demisiu nepodal.

20:10 Vyjadrenie expremiérky Ivety Radičovej k páde vlády Eduarda Hegera si vypočujte vo VIDEU:

20:00 Boris Kollár oznámil, že o záveroch rokovaní s prezidentkou a premiérom budú v piatok (16. 12.) ráno informovať aj poslancov, a že zvolá poslanecké grémium. Čo sa týka zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami, uviedol, že by mohol prísť návrh na hlasovanie v parlamente budúci týždeň. Verí, že ho prijme drvivá väčšina poslancov.

Poukázal na potrebu jeho prijatia, aby bolo možné vyhlásiť predčasné voľby. Ak by vláda v demisii priniesla podobný návrh aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie a hlava štátu by to odobrila, vie si predstaviť aj tento spôsob prijatia ústavnej zmeny.

19:50 Prvé slová Eduarda Hegera po páde vlády si prečítajte TU>>>

19:40 Mimoparlamentná strana Spolu odmieta za novej politickej situácie úvahy o rekonštrukcii vlády. Presadzuje hľadanie širšieho politického konsenzu na realizáciu predčasných volieb, ideálne na jeseň 2023. Strana to uviedla na sociálnej sieti.

19:35 Slovensko potrebuje dohodu na predčasných parlamentných voľbách. Progresívne Slovensko (PS) bude súčinné pri všetkých krokoch, ktoré povedú k novému rozdaniu kariet. Uviedol to predseda mimoparlamentného PS Michal Šimečka.

Štvrtok považuje za smutný deň pre slovenskú demokraciu. "Našou úlohou je vrátiť ľuďom nádej, že politika sa dá robiť inak. Progresívne Slovensko bude v najbližších voľbách pre voličov predstavovať modernú, európsku a príčetnú alternatívu," zdôraznil Šimečka v stanovisku, ktoré TASR poskytol riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva.

19:30 Pád vlády nemusí znamenať predčasné voľby. Vyhlásil to predseda mimoparlamentnej strany Život-Národná strana a nezaradený poslanec Tomáš Taraba na sociálnej sieti.

"Dnes sme prišli s návrhom na predčasné voľby a dvomi hlasmi tento návrh neprešiel. Ak by bol prešiel, mali by sme istotu, že Slovensko ide do predčasných volieb, " skonštatoval. Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) podľa neho padla iba vďaka hlasom troch poslancov, pôsobiacich v strane Život-NS. "Rozhodli sme sa tak, ako sme tvrdili, že keď nevyrokujeme predčasné voľby, tak hlasujeme za pád vlády," dodal.

19:25 Nezaradení poslanci z Hlasu-SD sa nebudú podieľať na žiadnej novej "sedemdesiatšestke", teda novej koalícii, ktorá by mohla vzniknúť z aktuálnych parlamentných poslancov. Trvá na predčasných voľbách a deklaruje podporu zmene Ústavy SR v súvislosti s možnosťou skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to líder strany a nezaradený poslanec Peter Pellegrini po tom, ako parlament vyslovil vláde nedôveru.

Na snímke v popredí predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie Hlas-SD po vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽANO) vo štvrtok 15. decembra 2022.

19:23 Po páde vlády sú aktuálne na stole tri scenáre. Prvým je ľubovoľná dohoda v parlamente postavená na rekonštrukcii vlády, druhým je vláda odborníkov, ktorú stanoví prezidentka, a tretím sú predčasné voľby. Vyhlásil to líder SaS Richard Sulík s tým, že jeho strana sa prikláňa k vláde odborníkov alebo rekonštrukcii vlády. Viac sa dočítate TU>>>

19:20 Tlačovú konferenciu strany OĽANO sme sledovali NAŽIVO:

19:08 Mimoparlamentná SNS považuje pád vlády Eduarda Hegera (OĽANO) za najkrajší vianočný darček. Opozícia by sa mala v parlamente dohodnúť na čo najskoršom termíne predčasných volieb. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Hegerovej vláde SNS vyčíta nezvládnutie riadenia štátu. "Prichádza čas, keď Eduard Heger a jeho ministri musia urobiť odpočet svojej práce a niesť prípadne aj zodpovednosť za chyby, ktoré pri riadení štátu urobili," priblížila Škopcová.

Heger a jeho vláda dostali Slovensko podľa SNS na grécku cestu. "Zadlžili ho, zneužívali moc a dnes je zrejmé, že by sa mala opozícia v parlamente dohodnúť na termíne predčasných volieb tak, aby nová vláda začala čo najskôr naprávať chyby a zlyhania pro-ukrajinskej Hegerovej vlády," dodala.

19:00 Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) po páde vlády sa na svojej sociálnej sieti vyjadril, že vláda Eduarda Hegera mohla pokračovať, "stačilo riadne doručiť demisiu".

Na snímke uprostred poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) reaguje v pléne po vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽANO) na 78. schôdzi parlamentu v Bratislave vo štvrtok 15. decembra 2022.

18:55 Mimoparlamentná strana Aliancia vyzýva kompetentných, aby našli najoptimálnejšie a najrýchlejšie riešenie pre vypísanie predčasných parlamentných volieb. TASR to uviedla hovorkyňa strany Klára Magdeme.

"Slovensko v tejto situácii potrebuje riešenie, ktoré právo rozhodnúť o budúcnosti Slovenska vráti občanom. Nadišiel čas na nové voľby," uvádza sa v stanovisku strany. Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) podľa Aliancie už dávno prišla o dôveru svojich voličov a teraz oficiálne stratila aj dôveru parlamentu.

