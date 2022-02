Dlhé roky bola oficiálnou partnerkou Borisa Kollára (56), ktorý má doposiľ 11 detí s desiatimi ženami, Andrea Heringhová (41). Tá mu zatiaľ ako jediná porodila dve deti - dcéru Saru Zoe a syna Borisa.

Prvá partnerská kríza nastala medzi Kollárom a Heringhovou v roku 2011. Dôvodom bol nový objav politika, Barbora Richterová (32). Heringhová sa vraj ťažko zmierovala s tým, keď sa novou favoritkou Kollára stala bývalá plavkyňa. Richterová neskôr porodila šéfovi parlamentu šieste dieťa, syna Artura (10). Otehotnela s ním ešte v čase, keď mal Kollár vzťah s Heringhovou.

Aj napriek tomu, že medzitým Kollár splodil ďalšie deti s viacerými ženami, sa v poslednom období objavoval v spoločnosti Richterovej čoraz častejšie. Zdá sa, že práve ona sa stala jeho poslednou obľúbenkyňou. Momentálne zrejme Heringhová stratila aj ďalšie prvenstvo! Podľa informácií PLUS 7 DNÍ je totiž Richterová opäť tehotná a čaká dvanáste dieťa Borisa Kollára. "Áno, je to pravda," potvrdil pre denník Plus JEDEN DEŇ aj samotný Kollár s tým, že je v 16. týždni.

V tejto súvislosti sme vyhľadali aj bývalú partnerku Borisa Kollára Andreu Heringhovú. Zaujímalo nás, či vie o tom, že Boris Kollár očakáva svoje dvanáste dieťa.

