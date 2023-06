Bývalý šéf SNS a exprimátora Žiliny Ján Slota by si mal odsedieť desať rokov vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok vyhlási samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica v piatok (9. 6.) o 13.30 h.

Slota, ktorý sa zo zdravotných dôvodov na pojednávaní nezúčastňuje, tvrdí, že je nevinný. Obžalobu pre účastníctvo na zločine prijímania úplatku formou pomoci považuje za účelovú, nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Podľa nej mal na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Jeho obhajoba ho navrhuje oslobodiť spod obžaloby.

VIDEO: Kilá navyše, barla aj utrápený výraz. Slota bol na súde a ostrými výrokmi nešetril

Exšéf SNS pred súdom vyhlásil, že sa cíti nevinný. Podľa obhajoby je obžaloba účelová, nedôvodná a postavená na nezákonne získaných dôkazoch. "Od nikoho som nezobral nijaké peniaze a nikomu som ich ani neodovzdal," povedal Slota s tým, že muža, pre ktorého mal miernejší trest vybavovať, nepozná a nikdy sa nestretli.

VIDEO: Ledva chodil! Ján Slota prichádza s barlami na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici:

„Je to je jeden obrovský humbuk. Šialený Igor z Trnavy dal úlohy bývalému ministrovi vnútra , ten to ďalej preniesol na NAKU, podľa mňa národnú katastrofu, pretože toto nie sú špeciálni vyšetrovatelia," vyjadril sa Slota. Obvinenia označil za hlúposť. "Všetci vravíte, aký som bohatý. Ja sa mám ulakomiť a ešte by som mal robiť pre niekoho, koho som v živote nevidel," povedal. Na otázku, či ho vyšetrovatelia tlačili do niečo, reagoval slovami: "Áno, tlačili. Povedal som, že predsa nebudem udavačom, špinou".

"Chcem zdôrazniť, že som vypovedal už pri vypočúvaní. Tam sa robil na mňa nátlak, aby som sa proste priznal, pretože v opačnom prípade z basy už živý nevyjdem. Na takéto jednanie som tvrdo reagoval. Nechápem, čo to je za spôsob vyšetrovania. Obžaloba pána prokurátora je asi taká, akoby ju napísal dajaký prvák na právnickej fakulte ako svoje domácu úlohu," uviedol vo výpovedi Slota. Zdroj: MATEJ KALINA

Vo štvrtok dopoludnia sa na lavicu svedkov posadil Polka, ktorý odmietol vypovedať. Argumentoval tým, že nebol predpísaným spôsobom zbavený mlčanlivosti. Aj napriek hrozbe poriadkovej pokuty využil svoje právo a nevypovedal. Nakoniec ju dostal vo výške 1000 eur. Voči nej hneď podal sťažnosť.

V roku 2021 bývalého sudcu Polku odsúdil ŠTS za pokračovací zločin prijímania úplatku. Na základe dohody o vine a treste dostal trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou piatich rokov a finančný trest 150.000 eur. Ako vo štvrtok uviedol, dohodu údajne uzavrel pod nátlakom a v súčasnosti chystá právne kroky. Očakáva, že v najbližšom období dôjde v jeho prípade k obnove konania.

