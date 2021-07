V rokovacej sále Národnej rady (NR) SR ani po prestávke nebol dostatok poslancov, a tak parlament nebol uznášaniaschopný. Podpredseda snemovne Gábor Grendel (OĽANO) preto rokovanie preložil.

Mikulca sa opakovane pokúša odvolať opozícia z iniciatívy Smeru-SD. Ministra kritizuje okrem iného za rozhodnutie pozastaviť činnosť vyšetrovateľke Diane Santusovej, vedúcej tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vyšetruje podozrenia zo zneužívania právomocí príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Naďalej mu vyčíta aj situáciu v bezpečnostných zložkách a podozrenia z manipulovania vyšetrovaní. Mikulec sa opozičného pokusu o jeho odvolanie z funkcie neobáva. Návrh na vyslovenie nedôvery označil za legitímne právo opozície.

Odíde Kovařík aj Mikulec?

Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár požiadal koaličných partnerov o zvolanie mimoriadnej koaličnej rady. Jediným bodom programu má byť otázka zotrvania ministra Mikulca a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách.

Vyhlásil to minister práce Milan Krajniak s tým, že majú vážne výhrady. Je presvedčený, že veci zašli tak ďaleko, že sa to viac nedá zametať pod koberec. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že Kovařík aj Mikulec by mali odstúpiť. Mikulec jeho dôveru nemá.

"Neviem si predstaviť že táto vládna koalícia, ktorá bola zvolená s tým, že nastavíme spravodlivosť na Slovensku, by mala postupovať takým spôsobom, že teraz zrazu bude veci zametať pod koberec. Musíme ukončiť to, že opozícia sa nám smeje do tváre, že niekto nezvláda veci v rezorte vnútra," podčiarkol Krajniak.

