Text, ktorý si dnes niektorí poslanci našli vo svojich emailových schránkach doslova vyrážal dych: "Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec. Na úvod mi dovoľte ospravedlniť sa, že Vás zaťažujem, ale dúfam, že po prečítaní nasledujúcich riadkov pochopíte prečo to robím. Dohnalo ma k tomu zúfalstvo a bezmocnosť," píše sa v úvode e-mailu.



"Volám sa Natália Poperníková (Lukáčová) a môj ocko je Váš kolega. Ja sama som mu aktívne pomáhala ako som mohla, aby sa stal poslancom. Z presvedčenia a viery v neho a cestu, ktorou celý život išiel, nepoznám totiž láskavejšiu človeka na svete, ako je on," píše sa ďalej v e-maile.

Podľa e-mailu ženy, ich otecko vždy vychovával v duchovných hodnotách, a preto je to o to pre ňu ťažšie sa s tým vysporiadať. Dcéra poslanca v e-maily dodáva, že jej otec bol zvedený a zmanipulovaný mladou cynickou ženou Evou Hudecovou.

Žena žiada poslancov o pomoc

"Je pre mňa ponižujúce trpieť to, že ocka zviedol niekto, kto by mu mohol byť dcérou alebo mojou sestrou. Viete si predstaviť to zúfalstvo, keď píšem Vám a žiadam Vás o pomoc. Neviete si ani predstaviť, aké náročné pre mňa bolo zistenie, že človek, ktorého milujem a vážim si ho najviac na svete, ktorý ma viedol pre štyrmi rokmi k oltáru, podľahol takémuto pokušeniu," píše ďalej v e-maile.

"Viem, že pre ňu je to iba chvíľkové potešenie a zvrátená hra. Pre ňu nie je rodina ako najsvätejšia inštancia dôležitá, lebo žiadnu nemá. Je mi jej aj ľúto, možno keby poznala, takú lásku akú som zažila v rodine, takú lásku akú nám dával ocko, nikdy by ju neznesvätila zvedením manžela otca a dedka," dodáva.

Otcove neskoré príchody doma akceptovali

"Dovoľujem si preto na Vás apelovať ako milujúca dcéra otca, ktorý aj keď pochybil, stále je a bude bude mojim milovaným otcom." Žena vie, že jej otec politikou doslova žije a veľakrát tak bolo i na úkor rodiny. Údajne jeho neskoré príchody boli bežné, ale rešpektovali ich. Vraj to robil z presvedčenia a z ideálov.

Ako celá kauza dopadne ukážu až čas a prípadná reakcia zo strany oboch zainteresovaných poslancov.