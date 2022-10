Aktuálna situácia v zdravotníctve je tak vážna, že by ju mala riešiť vláda. Vyhlásil to šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský po pondelkovom stretnutí so zástupcami Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Rezort ubezpečil, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v tejto súvislosti komunikuje s premiérom Eduardom Hegerom aj ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO).

Jednou z hlavných tém stretnutia bolo podľa hovorkyne rezortu Petry Lánikovej vzdelávanie v zdravotníctve. "Keďže sa v pondelok na pôde ministerstva uskutočnilo stretnutie s dekanmi lekárskych fakúlt," priblížila s tým, že by sa malo podpísať memorandum v oblasti vzdelávania. Predmetom rokovania tiež mali byť kroky, ktoré MZ plánuje urobiť na stabilizáciu sektora. Dodala, že ide o systémové zmeny, pričom niektoré z tém sa prekrývajú s požiadavkami lekárskych odborárov.

Visolajský doplnil, že ministerstvo odborárov požiadalo o dovysvetlenie niektorých svojich požiadaviek. Opätovne pripomenul, že situácia je vážna a sú potrebné konkrétne kroky, nie sľuby. "Problémy sú nadrezortné, a preto by to mala zabezpečiť vláda. Ak má vláda zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre svojich obyvateľov, žiadame ich len, aby robili svoju robotu. (...) Ak sme sa naposledy s premiérom stretli v auguste, tak si myslím, že po podaní 2100 výpovedí by malo aj vláde aj premiérovi viac záležať na vyriešení tejto situácie," skonštatoval Visolajský.

Počet výpovedí lekárov bude podľa neho ďalej pribúdať. Viacerí z tých, ktorí už výpoveď podali, si podľa jeho slov buď hľadajú inú prácu alebo pracovné ponuky dostali. "Sú lekári, ktorí si už hľadajú prácu, veľa lekárov už bolo oslovených pracovnými agentúrami, ktoré striehnu na každého voľného lekára. (...) Sme atakovaní aj ponukami zo zahraničia," spresnil.

Ministerstvo dodalo, že hľadá riešenia, snaha dohodnúť sa je podľa neho na oboch stranách. Naďalej verí, že k reálnemu odchodu lekárov nedôjde.