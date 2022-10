Témou číslo jeden v slovenskej politike je opäť osoba Igora Matoviča. Toho sa v Národnej rade snaží opozícia odvolať, no ani po niekoľkých dňoch rozpravy nepoznáme výsledok. Za pultom sa doposiaľ iba striedali rôzni rečníci, z ktorých najviac vynikol práve predseda OĽaNO, keď v pléne rozprával počas dvoch dní približne štyri hodiny. Stihol spomenúť prezidentku Čaputovú, stranu SaS a Richarda Sulíka, slovenských novinárov či Adolfa Hitlera.

K hlasovaniu sa vo štvrtok plénum nedostalo, pretože skolaboval poslanec Ján Kerekréti (OĽaNO). Boris Kollár k prerušeniu povedal: „O preložení hlasovania o odvolávaní Igora Matoviča z funkcie sme sa dohodli na poslaneckom grémiu. Súhlasili s tým všetky poslanecké kluby. Ďakujem koalícii aj opozícii za veľkú dávku empatie,“ ozrejmil predseda parlamentu.

Poslanci následne ukončili rokovanie, no predseda SaS Richard Sulík si zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej všetkých prítomných zrejme prekvapil, keďže neodmietol možnosť, že by sa saskári do vládnej koalície mohli predsa len vrátiť. „SaS preferuje možnosť pokračovania vlády Eduarda Hegera na základe novej koaličnej zmluvy a bez účasti Igora Matoviča v nej,“ priblížil Sulík.

„Aj keď ma odvoláte a bude to proti mojej vôli, tak vám dávam slovo, že dostanete ponuku dostať sa späť do vlády,“ odkázal líder OĽaNO v rozprave SaS. Ak však Matovič budúci týždeň odvolaný nebude, liberáli už podľa slov svojho šéfa nebudú iniciovať žiadne ďalšie odvolávanie ministra financií v tomto volebnom období.

Matovič medzičasom predpovedal spoluprácu SaS s Hlasom Petra Pellegriniho. Na sociálnej sieti napísal: „‚Kolega‘ Sulík vytiahol tromf. Váhajúcim poslancom práve ponúka podľa jeho slov ‚deal‘. Keď podporia moje odvolanie, sľubuje, že SaS popraví za odmenu Romana Mikulca ruka v ruke s mafiou so SmeroHlasu. On stratil už všetku súdnosť. Rišo, pomstychtivosť je veľmi zlý radca. Brzdi,“ vyzval Sulíka Matovič. Líder SaS však takéto dohody vylúčil a pripomenul, že pri poslednom odvolávaní Mikulca sa poslanci SaS zdržali.

Čo na to strana Za ľudí? SaS môže podľa Za ľudí podporovať vládu, no ak by boli odvolaní noví ministri a vrátili sa Sulíkovci, vnímali by to ako nedôstojný cirkus a holubník.