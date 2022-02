To, o čom sa niekoľko dní hovorilo, sa stalo realitou. Vojna na Ukrajine začala výrazne ovplyvňovať aj obyvateľstvo Slovenska. Najviac je to vidieť v okresných mestách blízko hranice s naším východným susedom.

Po tom, čo sa ruský prezident Vladimir Putin rozhodol zaútočiť na Ukrajinu, nastal v krajine, na ktorej čele stojí prezident Volodymyr Zelenskyj, chaos. Ženy a deti začali doslova utekať, zatiaľ čo muži od 18 do 60 rokov museli na Ukrajine zostať. Prevažná väčšina utekajúcich zúfalých občanov sa rozhodlo ísť do Poľska, mnoho z nich si však za útočisko zvolilo aj Slovensko. Od prvého dňa vojny sa na hraničných priechodoch v Ubli či Vyšnom Nemeckom začali tvoriť kolóny áut a ľudí, ktorí z Ukrajiny utekali.

Občania našej krajiny však ukázali dobré srdce a húfne začali svojim susedom pomáhať. V mestách a dedinách okresov Humenné či Snina začali organizovať zbierky, ktorými chcú pomôcť predovšetkým matkám s malými deťmi. "Ak sa chcete zapojiť do pomoci pre vojnových utečencov,tu je presny zoznam komodít, ktorý je momentálne potrebný u nás v Humennom. Všetko čo bude mimo zoznamu,žiaľ nebudeme môcť z kapacitných dôvodov prijať. Nateraz sú potrebné predovšetkým: - deky (prikrývky), vankúše (optimálne vankúše v čistej nepoškodenej obliečke), postelne prádlo jednoposteľové, - jednorazové detské plienky rôznych veľkostí (kvôli manipulácii v originálnom balení), vlhčené hygienické utierky, dámske hygienické vložky, papierové vreckovky, trvanlivé potraviny typu "otvor a zjedz" - konzervy, paštéty, detská výživa, balené nealkoholické nápoje, trvanlivé cukrovinky a pod. Nezbierajú sa potraviny rýchlo podliehajúce skaze, suroviny na varenie, ani čerstvé ovocie a zelenina. Z oblečenia sú nateraz potrebné predovšetkým ponožky rôznych veľkostí, vzhľadom na ročné obdobie teplejšie," píše sa na sociálnej sieti Slovenský Červený kríž Humenné.

Záchytný tábor v Humennom. Pozrieť ho prišiel aj Eduard Heger. V areáli sú vykurované stany pre 500 ľudí. Zdroj: fb HaZZ

O tom, aká je situácia na východe Slovenska sa redakcia Plus JEDEN DEŇ presvedčila na vlastné oči. Poriadne rušno je najmä v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom, ktorý susedí so záchytnym táborom pre utečencov. Tam sa včera večer objavil aj premiér Eduard Heger, aby sa na vlastné oči presvedčil, ako je tamojšia organizácia pripravená na prípadnú pomoc utekajúcim Ukrajinkám s deťmi. "V areáli Záchrannej brigády HaZZ v Humennom prebieha od dnešného rána výstavba dočasného núdzového tábora (ETC - emergency temporary camp) určeného pre migrantov z Ukrajiny. Modul ETC so 60 príslušníkmi HaZZ bol aktivovaný včera na Záchrannej brigáde HaZZ v Malackách, odkiaľ vyrazila neskoro večer kolóna do Humenného," uviedol HaZZ ešte v piatok popoludní.

Článok pokračuje na ďalšej strane.