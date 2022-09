Naším cieľom je, aby boli ceny elektriny čo najnižšie. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že riešenie očakáva od nového ministra hospodárstva Karla Hirmana. Podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD a poslanec parlamentu Erik Tomáš viackrát skritizoval koalíciu, že nepriniesla návrhy na pomoc ľuďom v čase zdražovania.

Šéf klubu OĽANO reagoval, že opatrenia prijímajú a parlament aktuálne čaká na vládne návrhy pomoci. V súvislosti s pomocou pre podniky sa má Slovensko koordinovať s Európskou komisiou. Zameriavať by sa malo na firmy, ktoré budú mať stratu. Riešenia energetickej krízy okrem zastropovania cien energií konkretizovať nechcel. Je ich podľa jeho slov veľa. "Oni netušia, čo dajú do parlamentu," zhodnotil Tomáš.

Zároveň skonštatoval, že koalícia má financie z plánu obnovy či nadmerného výberu daní a nič z tých peňazí nerozdala ľuďom. Je podľa Tomáša legitímne, aby sa parlament na začiatku schôdze bavil o zmene ústavy, ktorou umožní ukončenie alebo skrátenie volebného obdobia buď referendom, alebo poslancami. "To je náš prístup, uvidíme, aké zákony napokon z tej vlády do parlamentu prídu," poznamenal.

Otvorenie schôdze parlamentu nie je podľa Tomáša zodpovednosťou opozície a nie je tu na to, aby pomáhala koalícii. Tvrdí, že na tohtotýždňové neotvorenie schôdze Národnej rady SR použila opozícia legitímnu obštrukciu. "Keď chce vláda vládnuť, nech si zoženie väčšinu," odkázal koalícii. Tomáš zopakoval, že jediným riešením v tejto situácii sú predčasné voľby.

Koaličný poslanec to označil za farizejstvo. Na jednej strane Hlas-SD vyzýva na prijatie pomoci ľuďom, no na druhej strane obštruuje v parlamente a bráni otvoreniu schôdze, aby sa zákony mohli prijímať. "Vy jasne ukazujete, že vy len hráte hry a tie vaše návrhy sú len obyčajné politické divadlo," podotkol Šipoš.

Deklaroval, že o podpore návrhov pomoci budú rokovať aj s SaS, ktorá z koalície odišla. V pondelok (19. 9.) bude koaličná rada a po nej budú nasledovať rokovania s SaS. Šípoš povedal, že nebude o podpore rokovať s Hlasom-SD, Smerom-SD, Republikou ani ĽSNS.

Poslanci sa vyjadrili aj k vystúpeniu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v parlamente, ktorý obvinil predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD z podplácania ochrankárov. Tomáš to označil za lož. "Pošpiní človeka bez akýchkoľvek dôkazov," poznamenal. Po týchto obvineniach má Matovič zabudnúť, že si s ním Hlas-SD podá ruku a bude s ním spolupracovať napríklad na otvorení schôdze v Národnej rade SR.

Šipoš v súvislosti s tým povedal, že o tom počul v parlamentných kuloároch. "Ak túto informáciu počul a bolo to z relevantného zdroja, nevidím na tom nič zlé, aby to povedal," skonštatoval. Koalícia sa podľa neho bude rozprávať aj o návrate SaS, ak by došlo k odvolaniu Matoviča z postu ministra financií.