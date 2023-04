Predčasné parlamentné voľby sa nezadržateľne blížia a strany sa snažia na svoje kandidátky dostať čo najvýraznejšie tváre. Výnimkou nie je ani Slovenská národná strana (SNS), ktorá by do svojich radov mohla prijať niekdajšiu poslankyňu parlamentu a známu moderátorkou Martinu Šimkovičovú (51).

Stále pritom nie je definitívne rozhodnuté ani v prípade extenistky Romany Tabák (31), ktorej pôsobenie u národniarov je však po nedávnom fiasku menej pravdepodobnejšie. Ktorá z nich by bola pre SNS lepším úlovkom?

„Je pravda, že mám ambície vstúpiť do politiky. Mám totiž legislatívne návrhy, ktoré sa dajú presadiť len v parlamente,“ tvrdí Šimkovičová. Bývalú členku hnutia Sme rodina, ktorú sme poznali aj z televíznych obrazoviek, tak zjavne môžeme opäť očakávať v politike. Smerovať chce údajne do národne orientovaných strán a prezradila aj, že má záujem o rokovania s SNS. Zaujať by chcela agendou týkajúcou sa ochrany detí.

„Ja sa do politiky netlačím,“ tvrdí naopak športovkyňa a nezaradená poslankyňa Romana Tabák. Aj ju to zrejme ťahá do národnej strany, pričom na SNS obdivuje najmä jej dlhoročnú históriu.

Kým líder národniarov Andrej Danko (48) v otázke účasti Šimkovičovej na kandidátke SNS zaryto mlčí, pri Tabák bol otvorenejší. „Pani Tabák pracovala s Kollárom, aj Matovičom a SNS nie je Noemova archa, kde príde každý, keď sa rozhodne," vyhlásil v stredu.

Jeho blízky spolupracovník a predseda strany Život Tomáš Taraba (43) nám k tejto téme tiež veľa neprezradil. „Nikomu sa neotáčam chrbtom, avšak s kým rokujem a nerokujem, nebudem riešiť cez médiá,“ povedal denníku Plus JEDEN DEŇ.

A ktorá zo spomínaných političiek by sa do SNS hodila viac? Politológ Tomáš Koziak vníma pôsobenie Romany Tabák v SNS skôr ako príťaž. Dôvodov vidí viacero. Okrem nevhodného vystupovania je podľa neho politické pôsobenie Romany Tabák veľmi nestabilné. „Nestálosť nie je dobrá pre žiadnu stranu. Ako si môžu byť predsedovia istí, že takýto človek podporí ich agendu a v kritickej situácii jednoducho neodíde?“ pýta sa Koziak. Poukazuje pritom na hlasovanie o vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie. Romana Tabák vtedy ešte ako poslankyňa klubu OĽaNO za vydanie predsedu Smeru nehlasovala. Hnutie Sme rodina zas opustila, pretože pochybovala o zákonnosti darovania stíhačiek na Ukrajinu.

Politológ Tomáš Koziak. Zdroj: Dominik Babušík

V prípade Martiny Šimkovičovej sa politológ Rastislav Štefančík vyjadril odlišne. „V prípade Šimkovičovej môžeme hovoriť o prilákaní určitého percenta voličov,“ hovorí odborník, poukazujúc na jej aktuálne moderovanie diskusií v alternatívnych médiách, ktoré sledujú aj voliči SNS.

Zatiaľ čo výrazný rozdiel medzi politickým pôsobením oboch dám Radoslav Štefančík nevidí, malé plus jednej z nich predsa len udelil. „Martina Šimkovičová sa neprezentuje v médiách tak ťažkopádne ako Romana Tabák. Pokiaľ je politik na smiech, môže to strane výrazne uškodiť. Strácajú sa tak percentá vo voľbách. Aj na to treba dávať pozor. V tomto prípade je pre SNS určite prínosnejšia Martina Šimkovičová,“ uzavrel politológ.