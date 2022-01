Napriek množstvu dôležitej agendy, ktorá Michalovi Šimečkovi (37) pribudla po tom, čo sa stal podpredsedom Európskeho parlamentu, výrazne zasahuje aj do politického diania na Slovensku. Verejne začal hovoriť o prípadnej povolebnej spolupráci Progresívneho Slovenska, z ktorej de facto okrem SaS vylúčil takmer každého partnera. Podľa odborníka sa mu to môže kruto vypomstiť.

Nálada a atmosféra v strane Progresívne Slovensko je ostatné mesiace viac než dobrá. Po krátkej beznádeji, ktorá nastala po neúspešných parlamentných voľbách, sa strana rýchlo pozviechala. V čele PS skončil Michal Truban, po ktorom žezlo prevzala Irena Bihariová. Tej sa do strany podarilo postupom času priviesť viacero známych tvárí, či už odborníka na zahraničnú politiku, poslanca NR SR Tomáša Valáška, alebo naposledy bývalého moderátora, ekologického aktivistu Michala Saba.

Exmoderátor a eko aktivista Michal Sabo vstúpil do Progresívneho Slovenska. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CY_NGSYK8VL/

Napriek týmto pár šikovným ťahom však progresívci už druhý rok nijako prehnane nevytŕčajú z radu, ako ostatné opozičné a mimoparlamentné strany, no aj tak pravidelne stúpajú v predvolebných prieskumoch. Podľa toho najnovšieho od agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane by ich volilo 8,5 percenta respondentov. Tieto čísla zrejme nenechali chladného ani Michala Šimečku, ktorý sa začal pomerne odvážne vyjadrovať o prípadných povolebných spoluprácach.

Zrejme aj posilnený úspechom po zvolení za podpredsedu Európskeho parlamentu totiž v rozhovore pre portál tvnoviny.sk uviedol, s kým si PS nevie predstaviť spoločné fungovanie. „Po minulej skúsenosti musíme mať pokoru, preto sa v prvom rade musí Progresívne Slovensko vôbec dostať do parlamentu. Kategoricky však vylučujeme extrémistov a Smer,“ povedal v úvode, no po chvíli v škrtaní potenciálnych partnerov pokračoval. „V tejto chvíli si vôbec neviem predstaviť, ako by sme s Hlasom fungovali - vieme predsa o obvinení Petra Žigu z podplácania aj o nevysvetlených podozreniach týkajúcich sa Petra Pellegriniho a škatule od šampanského," tvrdil Šimečka.

