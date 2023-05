Dôchodky sa budú môcť mimoriadne valorizovať už v priebehu tohto roka. Takisto sa už v auguste mimoriadne zvýši rodičovský príspevok. Sociálna poisťovňa začne viesť elektronický účet poistenca a budúcich dôchodcov bude informovať o ich dôchodkovej prognóze. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení poslancov Sme rodina, ktorú definitívne schválil parlament aj s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi.

Starobné dôchodky sa budú mimoriadne valorizovať už od 1. júla a nie až od januára. Zvýšia sa o 10,6 percenta, čo je dôchodcovská inflácia nameraná za deväť mesiacov od júla minulého roku do 30. marca tohto roku. Dôchodcovia si mesačne k dôchodku prilepšia o 61 eur. Zmena prešla v spoločnom pozmeňujúcom návrhu Erika Tomáša z Hlasu a Milana Krajniaka zo Sme rodina k novele zákona o sociálnom poistení. „Ide o prechodné opatrenie len pre tento rok. Sociálna poisťovňa bude mať priestor do 1. júla na prípravu zvýšenia penzií,“ vysvetlili autori pozmeňováku.

Rodičovský príspevok sa schváleným pozmeňujúcim návrhom Petry Krištúfkovej (Sme rodina) mimoriadne zvýši už od 1. augusta tohto roka v takom rozsahu, ako by sa zvýšil tradičnou valorizáciou od 1. januára 2024. K tej už následne nedôjde. Pre rodičov, ktorý predtým pracovali, sa zvýši jeho suma na 473,30 eura. Pre tých, ktorý nepracovali, na 345,20 eura.

Pripravujú sa aj ďalšie zákony pre zlepšenie životnej situácie. Rodiny by mohli mať zľavu 50 % z výšky poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie stavebného sporenia počas 12 mesiacov odo dňa poskytnutia štátnej prémie. Vyplýva to návrhu novely zákona o stavebnom sporení skupiny poslancov OĽaNO, ktorý parlament posunul do druhého čítania.