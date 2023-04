"Strana Demokrati je strana, ktorá chce priniesť pokoj do politiky. Je strana, ktorá si myslí, že politika nie je šoubiznis, nemá ľudí zabávať a nemá ľudí ani polarizovať. Politika má ľuďom slúžiť," povedal v úvode tlačovej konferencie predseda strany Demokrati Eduard Heger. "Ako predseda vlády môžem povedať, že dôvod, prečo naša vládna koalícia stroskotala, bola práve rozhádanosť jednotlivých lídrov. Toto my v ďalších vládach dopustiť nechceme. Chceme ísť príkladom slušnej komunikácie, ale aj odbornosti a skúsenosti" vyhlásil tiež Heger.

"Som veľmi rád, že môžem privítať v radoch Demokratov dve dôležité posily. Jeden z piatich pilierov nášho programu je pomoc slabším, preto som veľmi rád, že dnes môžeme v našich radoch privítať Janu Žitňanskú, ktorá v tejto oblasti je renomovanou odborníčkou," uviedol Heger. "Naše rady dopĺňa v oblasti spravodlivosti, v otázkach prokuratúry a právneho štátu Juraj Šeliga," povedal predseda strany. Šeliga je podľa jeho slov človek, ktorý nenechá nitku suchú na tých, ktorí sa pokúšajú ohýbať spravodlivosť. "Takýchto ľudí potrebujeme, ktorí bojujú za hodnoty ako demokracia, sloboda, právny štát, ľudské práva," zdôraznil Heger.

VIDEO: Juraj Šeliga a Jana Žitňanská vstupujú do Hegerovej strany Demokrati:

"Posledné 2-3 týždne som naozaj rozmýšľal nad tým, či mám ešte v politike pokračovať a či by som sa nemal stiahnuť. Potom mi ale povedali známu vec, a že keď sa všetci dobrí ľudia stiahnu, tak zostanú len tí zlí," povedal Šeliga. Ako ďalej vysvetlil, pred štyrmi rokmi vstúpil do politiky z dôvodu, že nechcel dovoliť, aby pokračovala mafianizáciu štátu. "Tá bola zosobnená v Robertovi Ficovi a v tom, že zákon neplatil pre všetkých rovnako," povedal Šeliga. Politik úprimne priznal, že dôvodom, ktorý ho motivoval, aby v politike zostal bol práve Robert Fico. "Povedal som si, že neskončím a skúsim zabojovať za priazeň voličov, aby sme sa nepodali Ficovi. Nedovolíme to, aby nám uniesli krajinu. Len spoluprácou sa dá poraziť nepriateľ. Pre mňa je ten nepriateľ dnes Robert Fico a obava z toho, že na Slovensku nastane normalizácia," vyhlásil Šeliga.

"Demokratov nikdy nie je dosť, preto dúfam, že vstúpia ďalší," uviedol Šeliga. Kľúčovú hodnotu strany vidí v tom, že vie, čo chce a vie, proti čomu bojuje. Poukázal na situáciu v justícii a zdôraznil potrebu nastaviť napríklad reformu prokuratúry. Jana Žitňanská chce aj v strane Demokrati ďalej pracovať na svojej agende a posunúť problematiku ľudí so zdravotným postihnutím ďalej. Pripomenula viaceré zákony, ktoré predkladala do parlamentu a ktoré sa podarilo presadiť.



VIDEO: Šeliga vysvetľuje dôvody, prečo sa rozhodol ostať v politike. Je ním najmä Robert Fico.

Na otázku o rokovaniach s KDH a spoločnom postupe do volieb odpovedal Šeliga tým, že vo finále rozhodnú orgány strany. Cestu v aktuálnej situácii naďalej vidí v spájaní sa. "Ak sa nespojíme, neurobíme čísla na to, aby sme mohli vládnuť," upozornil. Podotkol, že Demokrati podávajú ruku na spoluprácu, no tá musí prísť aj z druhej strany. Heger na otázku o rokovaniach s KDH neodpovedal.

Odchod zo Za ľudí oznámili Šeliga a Žitňanská začiatkom apríla. Žitňanská vtedy poznamenala, že svoju politickú budúcnosť nevidí v zbližovaní sa s OĽANO a nechce stáť v ceste kolegom, ktorí to tak cítia. Šeliga hovoril o rokovaniach s Demokratmi a KDH, zmysel videl v ich spoločnej kandidátnej listine.