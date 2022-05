Šeliga NA ROVINU o ruskom plyne: Putin sa s nami hrá, nesmieme sa stať jeho vazalmi! ×

Podpora ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) klesá. Hnutie OĽANO by na to malo reflektovať. V diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza to uviedol poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Podľa nezaradeného poslanca za mimoparlamentnú stranu Hlas-SD Richarda Rašiho je možné, že sa Zuzana Dolinková (Hlas-SD) stane kandidátkou na post primátorky Bratislavy.