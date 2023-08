Nasledovalo zasadnutie Bezpečnostnej rady SR v piatok (18. 9.), ktoré iniciovala prezidentka Zuzana Čaputová (50). Po ňom prišlo vyhlásenie povereného premiéra Ľudovíta Ódora (47), ktoré však vyznieva pre mnohých nejasne. „V momente, keď na základe dôkazov a faktov dospejú prokurátori a súdy k rozhodnutiu, budem konať voči dotknutým aktérom, či už je to SIS, alebo polícia, ktoré spadajú pod kontrolu vlády,“ deklaroval premiér. Po udalostiach soboty a nedele je tak aktuálne na stole otázka, či predseda vlády odvolá policajného prezidenta Štefana Hamrana (48), alebo postupne skončia vo funkciách šéfovia zložiek, ktoré majú garantovať bezpečnosť našich občanov. NAKA v rámci zásahu, ktorý mnohých šokoval, obvinila viacero osôb, medzi nimi šéfov SIS Michala Aláča (38) a NBÚ Romana Konečného (46).

Konečného ešte nevypočuli, pretože si užíval dovolenku v zahraničí, ktorú podľa NBÚ plánuje riadne dokončiť. Pred vyšetrovateľom NAKA by sa mal však Žiline vypovedať podľa RTVS v pondelok (21.8). Aláč sa zase z piatkového zadržania dostal na slobodu v nedeľu (20. 8.) o šiestej ráno. Vyšetrovateľ v jeho prípade dospel k názoru, že dôvody väzby pominuli, stotožnil sa s tým aj službukonajúci prokurátor Špeciálnej prokuratúry. „Skutok ako taký odmietam a všetky skutočnosti, ktoré sú v tomto skutku uvedené, budem vedieť vysvetliť po zbavení mlčanlivosti od prezidentky," vyhlásil naďalej obvinený šéf tajných. Aláč zároveň podčiarkol, že z pozície riaditeľa SIS neodstúpi. Takže ho môže odvolať iba premiér. Bude však Ódor konať v prípade šéfa siskárov, alebo „odstrelí” z funkcie šéfa polície Štefana Hamrana (48)? Denník Plus JEDEN DEŇ sa sotázkami preto obrátil priamo na Úrad vlády SR, ten však do uzávierky neodpovedal.

Zatiaľ čo úradnícka vláda, ktorej sa zatiaľ príliš nedarí pokojne viesť krajinu do predčasných volieb, tak ako to sľubovala, mlčí, politici už majú jasno vtom, kto je v súvislosti s akciou Rozuzlenie „škodná”. Už v pondelok (21.8.) čaká poslancov NR SR mimoriadna schôdza, ktorú inicioval Smer. Okrem Smeru mimoriadnu schôdzu k zásahu NAKA plánuje podporiť aj Sme rodina. Zhodli sa na tom Robert Fico (58) a Boris Kollár (58) v nedeľnej relácii TA3. „Téma by mohla byť veľmi slušne rozpracovaná na pôde parlamentu, veľmi závisí od toho, ako sa postavia poslanci k iniciatíve," konštatoval Fico, ktorý vyzýva na odvolanie Hamrana z funkcie. Podporu schôdzi už avizovali aj poslanci za ĽSNS i tí nezaradení, ktorí pôsobia v hnutí Republike a strane Hlas-SD. Naopak „mimoriadku” nepodporí PS, OĽaNO ani SaS. Poslanci okolo Eduarda Hegera avizovali, že ak sa schôdza otvorí, predložia vlastné uznesenie na podporu vyšetrovateľov a odmietnutie konšpirácií.

Dovedna je v kauze Rozuzlenie obvinených po štvrtkovej razii šesť osôb: šéfovia SIS a NBÚ, bývalý policajt Ján Kaľavský, bývalý siskár Martin Ciriak, bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský a podnikateľ s väzbami na SIS Peter Košč. Obvinenie sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi okolo Jána Čurillu, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa z pomsty. Ešte v sobotu po vypočutí pustili na slobodu aj Aláčovho predchodcu Vladimíra Pčolinského (45). „Zobral som si lieky, nemám topánky so šnúrkami, zobral som si preukaz poistenca, občiansky preukaz. Za mreže sa nechystám, ale som pripravený,“ povedal Pčolinský pred sobotňajším výsluchom, po ktorom napokon vo väzbe neskončil, aj jeho stíhanie však pokračuje.