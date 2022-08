Máloktorí ľudia vedia, že poslankyňa za SaS Anna Zemanová je matkou štyroch detí a má už dve vnúčatá. Jej najmladší syn Tomáš žije na Filipínach na ostrove Siargao.

Počas pandémie sa politička viackrát posťažovala, že kvôli šíriacej sa epidémii a nekonečným lockdownom sa nemohli vidieť so synom veľmi dlhé obdobie. Tomáš dokonca minulý rok chýbal aj pri vianočnom stole. Aby toho nebolo dosť, oblasť, kde Zemanovej syn žije, zasiahol v tom čase aj veľmi silný tajfún. Politička následne prežívala dramatické chvíle, keď sa s Tomášom nevedela niekoľko dní skontaktovať.

Koncom tohto leta sa však Tomášovi konečne podarilo pricestovať na Slovensko a stretnúť sa s najbližšími. Zemanová dokonca kvôli návšteve svojho milovaného syna vynechala aj exkluzívnu svadbu bratislavského župana Juraja Drobu a jeho lásky Miroslavy, ktorá sa konala posledný augustový víkend. „Mala som rodinný program. Syn, ktorého som nevidela dva a pol roka, odchádza opäť na Filipíny a mali sme rodinné stretnutie,“ vysvetľovala Zemanová dôvod svojej neprítomnosti na svadbe kolegu z SaS.

Šéfka poslaneckého klubu liberálov aktuálne uverejnila snímku, kde sa lúči so svojím synom, ktorý sa vracia späť na Filipíny. „Covid aj tajfún na Filipínach mi znemožňovali stretnutie so synom. Nevideli sme sa 2,5 roka a opäť prichádza lúčenie. Matka vydrží čokoľvek, ak vie, že jej deti sú šťastné,“ napísala Zemanová k fotke, kde pózuje so synom, ktorý je neskutočný fešák a nepochybne zaujímavý typ! FOTOGRAFIU ZEMANOVEJ SO SYNOM NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

