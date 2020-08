SaSka sa vo vyhlásení o otvorení debaty o odluke cirkví od štátu oprela predovšetkým o výsledky, ktoré odhalila koronakríza. „Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje opätovné otvorenie celospoločenskej debaty o odluke cirkvi od štátu za veľmi dôležité," uviedlo tlačové oddelenie strany SaS.

Premiér Igor Matovič označil otvorenie diskusie zo strany SaS za útok na nízke pudy. Liberálnej strany sa však nezastal ani predseda vznikajúcej strany Hlas-Socálna demokracia Peter Pellegrini, ktorý pokračuje v netradičnom smerovaní svojej bývalej politickej základne.

Podľa politológa Tomáša Koziaka to bol práve Smer-SD, ktorý s vrcholnými predstaviteľmi cirkví udržiaval vrelé vzťahy. "Tento prístup bol zo strany sociálnych demokratov neštandardný, najmä v porovnaní so zahraničím, kde sú práve témy odluky pre sociálnych demokratov prioritné," vysvetlil odborník.

Téma okamžite rozpútala vášne, pričom na jednej strane sú odporcovia, ktorí tvrdia, že s nemalými financiami, ktoré štát cirkvám prideľuje, by sa dalo naložiť aj rozumnejšie. Kritika sa na cirkvi zosypala aj preto, že ako jediným im doposiaľ nebol zoškrtaný rozpočet a teda sa ich nedotklo šetrenie. To sa v dôsledku pandémie dotklo každého odvetvia. V minulom volebnom období bol cirkvám dokonca rozpočet navýšený.

Na druhej strane je predstava odluky pre mnohých konzervatívne zmýšľajúcich občanov neprijateľná. Pravdouje aj to, že odluka od štátu by bez súhlasu Vatikánu nebola možná. Na dôležitosť Vatikánskej zmluvy upozornilo aj samotné ministerstvo kultúry, pod ktoré cirkvi patria. „Až keď budú doriešené otázky reštitúcií a všetkých finančných nárokov cirkví, bude možné pracovať s finálnym návrhom na odluku cirkví od štátu," uviedlo v stanovisku, ktoré je reakciou na výzvu poslanca za SaS Miroslava Žiaka. Hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová zároveň upozornila, že to nebude jednoduchý proces. „Finálna odluka nie je možná počas platnosti Vatikánskej zmluvy," pripomenula.

Krajčí vs Gröhling

Diskusii na túto tému sa nevyhli ani ministri školstva a zdravotníctva. V relácii na Tv Markíza prehovorili za obe strany. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) zdôraznil dôležitosť cirkvi v slovenskom kontexte. "Cirkev má najmä na Slovensku dôležitý význam a to nielen v tom, že ľudia chodia do kostala, ale predovšetkým kvôli jej činnosti... Keby ju nevykonávali, štát by to stálo nemalé prostriedky. Hovoriť o financovaní cirkví je legitímne, ale treba si na váhu postaviť všetky veci,"povedal Krajčí s tým, že ak by išlo o odluku, tak sa na tému treba pozrieť komplexne aj v rámci toho, že by cirkev následne neplatila dane.

Podľa Ministra školstva Branislava Gröhlinga zo SaS otvorenie témy nebolo zbytočné a táto otázka je normálna. "Ak bude vôľa v rámci koaličnej rady, tak sa možno táto téma posunie ďalej aj v nasledujúcich mesiacoch,"vysvetlil s tým, že poslanci, že ako liberáli majú prirodzene svoje témy, ktoré sú pre nich dôležité. Richard Sulík v súvislosti s témou argumentoval aj tým, že sa nemôžeme stále baviť len o tom, ako obmedziť ženy. Napriek odporu sa strana SaS nevzdáva a priznáva, že jej cieľom bolo vzbudiť opätovný záujem o otvorenie tejto témy.

SaS deklaruje, že neustúpi

Poslanci zo SaS sa pred kritikmi bránia. "Túto tému má strana SaS v programe od roku 2010, preto nás mrzí, že niektorí hovoria o prvoplánovom marketingu, namiesto snahy prinášať do debaty vecné argumenty. Netvrdíme, že asignačný model je jediný správny, ale poďme sa o tom baviť spoločne a odborne. Odluka cirkví od štátu je nesplnenou požiadavkou novembra 1989,“ uviedol poslanec za SaS Miroslav Žiak, ktorý tvrdí, že strana je pripravená diskutovať aj s predstaviteľmi jednotlivých cirkví.

Čo na to odborník?

Podľa politológa Tomáša Koziaka však táto téma nebude tak horúca. "Strana SaS je príliš slabá a nemyslím si, že táto téma bude reálne otvorená. Určite nie do obdobia ďalšej predvolebnej kampane. Richard Sulík určite pochopil, že cez hnutia OĽaNO a Sme rodina s touto témou neprejde, nakoľko je to veľmi citlivá téma,"zdôraznil politológ s tým, že v koalícii to žiadne otrasy nevyvolá.