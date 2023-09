SaS predstavila finálnu verziu svojho programu: Sulík chce dosiahnuť nárast priemernej mzdy! ×

Ak by sa v nasledujúcom volebnom období presadila väčšina opatrení z programu strany Sloboda a Solidarita (SaS), slovenská ekonomika by rástla rýchlejšie a ľudia by mali podstatne vyššie výplaty. Na tlačovej konferencii po skončení programovej konferencie, na ktorej SaS v sobotu predstavila finálnu verziu svojho programu, to vyhlásil líder strany Richard Sulík. Slovensko čakajú 30. septembra predčasné parlamentné voľby.