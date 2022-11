O finančnej odluke cirkví od štátu debatovali v sídle strany Sloboda a solidarita. „SaS mala návrh finančnej odluky cirkví od štátu vo svojom programe. Celkom prirodzene prišla na rokovania, že je to téma, ktorú chceme dostať do programového vyhlásenia. Najmä KDH však reagovalo, že o toto záujem nie je,“ zaspomínal si bývalý minister kultúry Daniel Krajcer.

Podľa názorového oponenta Jaroslava Danišku je hlavným problémom to, že v cirkvi je veľmi málo peňazí: „Po finančnej stránke je to nezaujímavá vec, pre všetky cirkvi ide okolo 52,5 milióna eur. Pri tejto téme by sme preto azda mohli uznať, že je vyriešená,“ zdôraznil Jaroslav Daniška.

Andrej Lúčny z občianskeho združenia ETHOS, ktoré zastupuje neveriacich, tvrdí, že cirkvi záleží na tom, aby uzurpovala pre seba výhody a moc, a to nielen na úkor ateistov, ale aj menších cirkví.

Svoj názor vyslovila aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS): „Keď sme sa v strane rozprávali, aká je to vlastne suma, vyšlo to ročne na nejakých desať eur na jedného občana. Jasné, že to nie je niečo, čo nás teraz zlikviduje,“ vysvetlila. Zdôraznila však, že nejde o to, či je to veľa alebo málo peňazí, ale o to, aby veriaci človek mal nejaký vplyv na cirkev.

Konferencia biskupov Slovenska na problém reagovala vysvetlením, že odluka cirkví od štátu reálne nastala po roku 1989. „Pred tromi rokmi sa všetky cirkvi a reprezentácia štátu naprieč politickým spektrom dohodli na novom zákone o finančnej podpore cirkví. Novým, lepším modelom riešenia sa nebránime a budeme sa im dôsledne venovať, len čo ich obdržíme v písomnej forme,“ zdôraznila Konferencia biskupov.

Líder KDH Milan Majerský doplnil, že téma odluky je niektorými politickými subjektmi pravidelne využívaná na získanie pozornosti a snahu politicky zaujať. „Ak by sa malo niečo meniť, tak jedine na základe dohody s cirkvami,” dodal Milan Majerský.