Kauza sa týka výstavby luxusného bytového komplexu Bonaparte, v ktorom práve v Bašternákovom byte býval aj šéf Smeru-SD Robert Fico (58). Šanta pre TV JOJ prezradil, že štvorica obžalovaných sa podieľala na navýšení ceny stavby o 6 miliónov eur: „Aby následne páchatelia žiadali o vrátenie DPH.“ Bašternákovi, ako aj spoluobžalovanému Stanislavovi Plutkovi, Ivanovi Piterkovi a Peterovi Hrkotáčovi, hrozí 7 až 12 rokov basy.

Trestný čin sa mal spáchať ešte v roku 2011, no k zisteniu údajných podvodov došlo až v roku 2020. „Je zrejmé, že daňový úrad mal byť dôslednejší. V prípade, že je už stavba postavená, musíme robiť hlboké stavebné sondy a vykonať náročné znalecké posudky,“ povedal Šanta. Podľa prokurátora bolo pri objasňovaní trestnej veci potrebné spolupracovať zo zahraničnými partnermi, nakoľko sa v prípade objavil thajský a maďarský "subjekt", ktoré nemali so stavbou nič spoločné. Môže ísť teda len o "biele kone".

Bašternák spolu s partnermi staval Bonaparte cez firmu Real Forum Invest. Zavraždený novinár Ján Kuciak († 27) ešte v decembri 2016 informoval, že polícia začala vo veci trestné stíhanie za krátenie dane. V čase výstavby boli vlastníkmi firmy okrem Bašternáka aj Piterka a Plutko. Aktuálne ju vlastní Aphinya Saeheng z Thajska a konateľom je József Pál Mészáros z Maďarska.

Šanta prezradil, že jeden z obžalovaných už začal spolupracovať: „Môžem povedať, že takýto krok už jeden z nich urobil.“ Prokurátor si dokonca myslí, že keď sa už Bašternák k dvom daňovým podvodom priznal a bol podmienečne prepustený na slobodu, tak to spraví aj tentokrát: “Nepredpokladám, že by sa odklonil od predchádzajúcej línie, pre neho by to boli len benefity.“

Kto vlastne sú ďalší obžalovaní? Piterkove meno bolo v minulosti viackrát spájané s bývalým ministrom financií a dnes guvernérom NBS Petrom Kažimírom (54). Podľa aktuality.sk bol exminister v roku 2011 spolumajiteľ firmy Sceptrum, ktorá sa dostala do problémov. Spoločníci tak na záchranu angažovali Piterku, ktorý je právnik.

Plutko spoluvlastnil s Marianom Kočnerom firmu Gamatex, ktorá bola v pozadí kauzy zmeniek TV Markíza za 69 miliónov eur. Plutko je dnes spoločníkom poslanca Smeru Maroša Kondróta (62) vo firme Global Control. Hrkotáč pôsobil v iných spoločnostiach Kočnera a vlastnil firmu Rent and Wash, ktorá predávala byty v komplexe FiveStar residence, patriacej Bašternákovi. V tomto prípade už bol Bašternák odsúdený. Hrkotáč patrí medzi prvých ľudí, s ktorými si Kočner písal o Kuciakovi.

