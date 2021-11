Denisa Saková otvorila túto tému v minulotýždňovej relácii TV JOJ Na hrane. V súvislosti s uniknutými nahrávkami sa pýtala, či skutočne išlo o taký veľký rozsah škôd pytliactva, že muselo byť nariadené vyhotovenie obrazovo-zvukových záznamov. „Podľa trestného zákona § 310 sa v prvých troch odsekoch hovorí v rámci pytliactva o prečine. Pri prečine sa nemôžu nasadzovať informačno-technické prostriedky (ITP). Iba pri odseku 4, keď je to už zločin a spoločenská škoda môže dosiahnuť vyše 26 600 eur,“ vysvetľovala Saková. „Keď si to tak zrátame, tých 26 600 eur, tak to je niekoľko desiatok a stoviek nejakej diviny, ktorá mala byť zdokumentovaná operatívcami, že takéto pytliactvo sa deje,“ povedala.

Zároveň sa pýtala, aké dôkazy predložili sudcovi pri žiadosti o povolenie odpočúvania a či skutočne vznikli také veľké škody v rámci pytliactva. „Používanie ITP prostriedkov pri niektorých druhoch environmentálnej trestnej činnosti nie je neobvyklé. Vždy to závisí od dôkaznej situácie jednotlivého prípadu,“ vysvetlilo nám ministerstvo vnútra.

V prípade spomínanej sumy 26 600 eur treba uviesť, o aké množstvo zvierat ide, čo je podľa ministerstva vnútra dosť komplikované, pretože jednotlivé druhy majú rozdielne hodnoty. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že niektoré druhy zveri sú súčasne aj chránenými živočíchmi. Spoločenská hodnota stúpa aj vtedy, ak ide o gravidnú zver. „Polícia zatiaľ nevedie samostatnú štatistiku najčastejšie nelegálne ulovenej zveri alebo chránených živočíchov. Sú dva hlavné motívy páchateľov - trofej alebo mäso,“ uvádza ministerstvo vnútra.

Odborník na poľovníctvo, ktorý nechce byť pre citlivosť kauzy menovaný, pre Plus JEDEN DEŇ potvrdil, že za 26-tisíc eur by skutočne muselo ísť o veľmi veľa ulovenej diviny – ak by bolo hlavným motívom páchateľov mäso. Menej ulovenej zveri by bolo, ak by išlo o získanie trofejí. Jedna trofej silného jeleňa sa totiž cení podľa odborníka až na 2 000 – 5 000 eur. „Dnes pytliačiť pre mäso je somarina, lebo je toľko zveri, že je problém odloviť ju. Iné je to pre trofeje,“ dodal.

Hodnota zveri

Hodnota poľovnej zveri vyplýva z vyhlášky, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri. Napríklad u jeleňa lesného je to 2 000 €, u daniela škvrnitého 1 500 €, u srnca 1 200 €, u diviaka 600 €, u bažanta 30 – 50 €, ale hodnota medveďa hnedého je až 5 000 €.