Bývalý premiér Peter Pellegrini (44) odštartoval tzv. „pelletón“ (podpisovú kampaň strany Hlas) presne 13. júla v jeho rodnej Banskej Bystrici s nádejou, že sa mu podarí dosiahnuť štátom stanovený limit a zozbierať podpisy aspoň 10 000 občanov, ktorí by boli ochotní podpísať sa pod vznik jeho novej strany.

Zber podpisov po návšteve približne 50 miest a obcí strana Hlas oficiálne ukončila v utorok 11. augusta v Trenčíne. A podľa prvých vyjadrení to vyzerá tak, že cieľ sa jej podarilo splniť s výrazným náskokom. „Tieto krabice sú už plné vašich podpisov. Je to oveľa, oveľa lepšie ako sme sa na začiatku čo i len odvážili dúfať,“ pochválila sa fotografiou škatúľ niekdajšia ministerka Saková.

Podľa slov Pellegriniho hovorkyne Patrície Macíkovej strana Hlas úspech určite dosiahla. „Myslíme si, že je to najúspešnejšia podpisová kampaň v histórii republiky,“ vyhlásila s nadšením v hlase. Podľa našich informácii sa Hlasu malo podariť zozbierať viac ako 30 000 podpisov, no ofciálne výsledky strana oznámi až počas najbližšej tlačovej konferencie. "Ten uplynulý mesiac v regiónoch bol pre nás všetkých a aj pre mňa osobne veľkým prekvapením. S takou podporou sme nerátali ani v najodvážnejších snoch. Je to pre mňa veľmi zaväzujúce, aby sme ďalej pokračovali v práci pre ľudí a riešili ich trápenia a problémy. A určite sa do regiónov v krátkom čase vrátime," povedal Pellegrini.