Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a jeho predchodkyňa Denisa Saková (Hlas) sa zhodli na význame prevencie pred radikalizáciou mladých ľudí na internete. Uviedli to v štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na hrane v súvislosti s minulotýždňovou dvojnásobnou vraždou v centre Bratislavy.

Mikulec upozornil na to, že navyšovanie počtov preventistov o 200 ľudí ohlásili ešte pred tragickou udalosťou. Chce tiež prehĺbiť spoluprácu odborníkov, napríklad aj psychológov so školami. „Aby sme dokázali školám vysvetliť, na čo sa zamerať v prípade extrémizmu,“ načrtol.

V rámci reorganizácie Národnej kriminálnej agentúry sa podľa Mikulca posilnili zložky zamerané na boj proti terorizmu a počítačovú kriminalitu. Viac ľudí má v týchto oblastiach pôsobiť aj v regiónoch. Podporuje tiež softvérové riešenia, ktoré by policajtom zefektívnili prácu napríklad pri monitorovaní sociálnych sietí. Šéf rezortu volá tiež po navyšovaní počtu policajtov.

Saková sa pýta, prečo útočník zo Zámockej ulice unikol školskému systému. „Stredoškolskí profesori dnes hovoria, že jeden psychológ na 500 detí je veľmi málo,“ podotkla. Narástla podľa nej agresivita pubertálnych žiakov, ktorí boli zavretí viac ako rok doma, poukazuje tiež na fenomén sociálnych sietí. Nenávistné komentáre treba podľa nej riešiť od začiatku. Zhodla sa s Mikulcom na tom, že prevencie nie je nikdy dosť.

Minister tvrdí, že nenávistné prejavy v online svete treba riešiť aj spoločným postupom krajín voči sociálnym sieťam. Upozornil tiež, že polícia začne veľa vecí stíhať, no prokuratúra ich označí za priestupok. Význam prevencie, napríklad v podobe intenzívnych hliadok na cestách, zdôrazňuje Saková aj pri téme alkoholu za volantom. Mikulec je za tvrdé tresty, zaoberať sa však podľa neho treba aj dostupnosťou alkoholu.

Obaja diskutujúci si počas diskusie občas "skočili" do vlasov a pri odchode z TV JOJ si nič nedovysvetlili, ako to urobili napríklad Peter Pellegrini s Richardom Sulíkom. So Sakovou sa pritom v televízii lúčili ako s princeznou, teda aspoň tak pôsobí záber pri záverečnej rozlúčke. Mikulec bol, naopak, pri odchode gentlemanom.

