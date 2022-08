Europoslankyňa a bývalá predstaviteľka strany SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová nevylúčila vstup do prípadného nového politického projektu. Ako lídra si vie predstaviť súčasného ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) a v projekte by podľa nej mohol byť aj exminister financií Ivan Mikloš.

Uviedla to v utorkovej (9. 8.) relácii televízie Joj Analýzy Na hrane. Nemyslí si, že expremiér Mikuláš Dzurinda by mal v novom projekte zohrať líderskú funkciu.Nová strana by sa mala podľa nej snažiť o nerozhodnutých voličov, ktorých počet bude narastať.

"Keby som mohla niečomu pomôcť, tým, že sa na mňa viaže signifikantný počet voličov, tak by som do toho išla," povedala Ďuriš Nicholsonová o svojej politickej budúcnosti.

Korčok má podľa nej veľkú budúcnosť v politike, komunikuje s ním. Myslí si, že úvahy o svojej budúcnosti ešte neuzavrel, hoci minulý týždeň vyhlásil, že ak nejaký nový projekt vzniká, nie je jeho súčasťou.

AJ V EUROPARLAMENTE Rovnaký účes nosí politička Lucia Ďuriš Nicholsonová. Zdroj: INSTAGRAM L.N.

Ďuriš Nicholsonová uviedla, že sa rozprávala s Dzurindom a Miklošom, ktorý jej mal povedať, že nevidí reálne svoj návrat do politiky. Dzurinda sa podľa nej stretáva s ľuďmi, ktorých "sieťuje". Dodala, že ak by vznikol nový subjekt, mal by mať záujem aj o hlasy voličov mimoparlamentného Hlasu-SD.

SaS je podľa europoslankyne personálne "vykuchaná", nemá potenciál a jej šéf Richard Sulík ju nemá komu odovzdať. Návrat do strany pre ňu nemá veľký zmysel. Ďuriš Nicholsonová tiež uviedla, že ju volal do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) jeho šéf a podpredseda europarlamentu Michal Šimečka. "Nie som si istá, nakoľko by ma úprimne prijali vo vnútri PS tí ďalší ľudia," reagovala.

Záber vznikol v závere uplynulého roka keď všade zúril Covid - 19 Zdroj: facebook Lucia Ď. Nicholsonová

Europoslankyňa si myslí, že SaS chce ísť do predčasných volieb a demaskovali sa tým, že predložili ústavný zákon o dôchodkoch. Od júlového uznesenia z Republikovej rady SaS čakala, že strana si vytvorí väčší manévrovací priestor a nechá ho aj premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO).

Keďže ich podmienkou je odchod lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády, mali podľa nej ponúknuť funkciu ministra hospodárstva. Očakávala totiž, že aj SaS si prizná svoj podiel viny.