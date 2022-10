Riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Bratislave Alexander Mayer informoval o situácii v zdravotníckych zariadeniach v Bratislave, ktoré spadajú pod zariadenie. Podľa jeho slov už podalo výpoveď 508 lekárov, z ktorých je 311 atestovaných. Výpovede sa týkajú aj šiestich primárov oddelení, zdravotných sestier nateraz nie.

Situáciu im sťažujú aj prípady ochorenia na COVID-19, keďže aktuálne majú 60 pozitívnych zamestnancov a popri nich sa starajú o 40 až 60 pacientov s ťažkým stavom. “Loptička je teraz na strane ministerstva zdravotníctva, respektíve vlády." Hromadné výpovede ovplyvnia aj starostlivosť o pacientov, pretože sa budú musieť rušiť plánované operácie. V dôsledku vzniknutej situácie tak môže byť v decembri ovplyvnených 400 až 500 pacientov čakajúcich na zdravotnícky zákrok.

K najviac ohrozeným oddeleniam patrí anestéziológia, kde zo 135 lekárov podalo výpoveď 66, pri internistoch je to 62 doktorov zo 134, novorodenecké oddelenie sa zredukovalo zo 49 na 20 lekárov, neurológia zo 64 na 25 a rádiológia zo 67 na 38.

Univerzitnej nemocnici v Bratislave spôsobuje problém aj nová súkromná nemocnica Bory, ktorá hľadá personál. Podľa našich informácií vie súkromná nemocnica lekárov zo štátnych pracovísk veľmi ľahko preplatiť. Často pritom ide o viac ako štyri – až päťtisíc eur navyše za mesiac na lekára. „Neevidujem žiadneho zamestnanca, ktorý by mal s niekým iným podpísanú zmluvu,“ reagoval Mayer. Je však podľa neho možné, že budú musieť zlučovať pracoviská či presúvať pacientov. Ak si to situácia vyžiada, plánujú osloviť aj nemocnice mimo Bratislavy.

Nemocnica Bory v reakcii na to zdôraznila svoju pripravenosť diskutovať so štátom o jej začlenení do siete ústavných zariadení. „Máme zato, že takéto stretnutie by sa malo uskutočniť na úrovni regulátora, čiže ministerstva zdravotníctva, prípadne zdravotných poisťovní,“ ozrejmil hovorca ProCare a Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Ako ďalej zdôraznil, na priame rokovania s Univerzitnou nemocnicou v Bratislave by bola najprv potrebná dohoda s ministerstvom. „Keďže Nemocnica Bory plánuje svoje otvorenie už o niekoľko mesiacov, vyše 75-tisíc pacientov prejavilo záujem o jej zdravotnícke služby, je potrebné v tomto smere začať čo najskôr aktívne spolupracovať a komunikovať,“ doplnil Kráľ s tým, že lekári a sestry hľadajúci zmenu v zdravotníctve sú na Boroch vítaní.

Aktuálne výpovede lekárov vnímajú v prvom rade ako formu protestu namierenú voči ministerstvu a vláde. „Nemocnica Bory nie je príčinou personálnych problémov ani vysokého počtu lekárskych výpovedí univerzitnej nemocnice v Bratislave,“ zdôraznil Kráľ a informačné šumy o ponuke dvojnásobných platov označil za mýty.

K situácii sa vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová: „Zmyslom požiadaviek lekárov je predovšetkým lepšia starostlivosť o zdravie a životy pacientov,“ podotkla po stretnutí s ministrom zdravotníctva. Zdravotníci sú podľa nej sklamaní z prístupu vlády k ich profesiám, komunikácie či finančného a spoločenského ohodnotenia ich práce. Ministerstvo zdravotníctva sa s riaditeľmi nemocníc dohodlo, že lekári, ktorí podali výpovede, nebudú sankcionovaní. Vladimír Lengvarský chce s nimi ďalej rokovať.

