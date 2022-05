V utorok bol hosťom relácie Na telo plus, kde sa okrem iného venoval aj vyostrenému konfliktu medzi ním a ministrom financií. Kedysi výborných kamarátov najnovšie rozkmotril spor okolo pomoci rodinám a zvyšovania daní, ktoré šéf liberálov dlhodobo označuje za svoju „červenú čiaru“. Minister financií predložil balík, ktorý má rodinám priniesť dovedna dvesto eur každý mesiac, a to na vyšších detských prídavkoch, vyššom daňovom bonuse, ale aj tzv. „krúžkovnom“.

Časť týchto opatrení by však mala byť financovaná práve prostredníctvom vyšších daní, o čom nechce Sulík ani počuť. Napriek jeho nevôli však návrh v parlamente prešiel a v súčasnosti je v Národnej rade predmetom ďalšej diskusie. Zrejme práve to, v kombinácii s odkazmi o vlastizrade, šéfa liberálov rozhnevalo natoľko, že aj rétorika obvykle relatívne pokojného politika sa výrazne vyostrila.

Líder SaS pri otázke, či neľutuje, že v minulosti podporil Matovičovo „ministrovanie“, dokonca vyhlásil, že ak by bol Matovič premiérom, škody by boli ešte väčšie. „Je to ,hulvátske´ znásilňovanie legislatívneho procesu. Nemali by sme sa tváriť, že je to v poriadku, lebo si to zmyslel Igor Matovič a okolo neho musíme chodiť všetci po špičkách, lebo má teraz svoju manickú fázu a ešte musíme vydržať dva-tri mesiace, kým to prejde a potom bude zas, dúfajme, pokoj,“ citoval Sulíka portál tvnoviny.

Počas diskusnej relácie minister hospodárstva prezradil aj to, či by bol ochotný nadviazať povolebnú spoluprácu s Pellegriniho stranou Hlas-SD. Odpoveď Sulíka nájdete v našej galérii.

