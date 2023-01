Obrovský žiaľ zahalil Žilinu. V mestskej časti Bánová pochovávali vo štvrtok huslistu Jána Rybára, ktorý zomrel po páde s autom do hlbokej rokliny. Najhoršie niesla smrť mladého človeka jeho manželka Danka a synovia Jerguš a Adamko. Aby manželka ochránila synov, mala na ľudí pred obradom jednu prosbu.

Manželka Danka, ktorá nesie stratu milovaného muža veľmi ťažko, poprosila ľudí, ktorí prišli dať posledné zbohom Jánovi, aby na pohrebe neprejavovali sústrasť ich synom - dvojičkám Adamkovi a Jergušovi. Rozhodla sa tak po konzultácii s detskou psychologičkou. Manželka, rovnako ako Ján, pôsobila vo folklórnom súbore Rozsutec ako tanečnica.

S Jankom Rybárom sa prišli rozlúčiť folkloristi z celého Slovenska. "Mal v živote dve obrovské lásky. Prvou bola jeho manželka rodina a synovia, druhou dedičstvo otcov - folklór. Nikdy nezabudneme na to, ako všade kam prišiel rozdával radosť, smiech a dobrú náladu. Zvuk jeho huslí zostáva naďalej v mnohých piesňach. Navždy si budeme pamätať jeho pevný stisk ruky, jeho pohľad na život, to, ako mal rád našu krásnu slovenskú zem," povedali jeho kamaráti z folklórneho súboru Rozsutec, kde roky pôsobil aj ako primáš. "Odišiel rýchlo, nestihol sa rozlúčiť. Stále čakáme, že dá pokyn, aby sme začali hrať," dodali so slzami v očiach priatelia.

Obrad sa konal v kostole v mestskej časti Žiliny, kde bola vystavená rakva s Jánovou fotografiou. Pred obradom zahrali jeho kamaráti folkloristi. Pri vstupe do kostola si kamaráti, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť mohli vziať Jánovu fotografiu s textom "A veru veselosť, kedy ťa bude dosť, vtedy ťa bude dosť, keď ja už nebudem môcť." Manželke Danke i najbližšej rodine prišli kondolovať davy ľudí, mnohí oblečení v krojoch. Všetci vychádzali z kostola v slzách.

"Odišiel mladý človek, ktorý nám bude všetkým veľmi chýbať. Najviac však jeho manželke a deťom. Nikdy však na neho nezabudneme. Zvuk jeho huslí počujem aj teraz," povedal so slzami v očiach kamarát. Tragická nehoda sa stala vo štvrtok 12. januára pred 21. hodinou na ceste prvej triedy blízko dedinky Kremnické bane. Auto, v ktorom sa viezol Ján Rybár zišlo z doposiaľ nezistených príčin do hlbokej rokliny. Auto padalo dolu zrázom približne 25 metrov a jeho vodič nemal šancu prežiť.

Ján Rybár pôsobil ako primáš v známom žilinskom folklórnom súbore Rozsutec. "Keď na sklonku života odíde človek, zaplaví nás smútok. Keď nás však opustí skôr a nečakane, je to tragédia. Dňa 12.1.2023 nás nečakane a tragicky opustil náš bývalý primáš, skvelý muzikant a hlavne kamarát Janko Rybár. Svojím umením výrazne prispel k sláve folklórneho súboru Rozsutec a dlhé roky bol jeho dôležitou súčasťou. Hoci príliš skoro, ale za všetko ĎAKUJEME. Janko, česť tvojej pamiatke! Navždy ostaneš v melódiách a srdciach nás - Rozsutčiarov," odkázali do neba Jánovi členovia súboru.