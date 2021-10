V článku sa dočítate:

Je pravdou, že niektorí politici majú problémy s kokaínom?

Ako vníma označenie bábkoherečka?

Prečo podrobila kritike generálneho prokurátora Maroša Žilinku?

Čo si myslí nízkej dôveryhodnosti vlády.

Rozpadla sa strana Za ľudí a bude žiadať demisiu ministerky Kolíkovej a návrat ministerstva?

Ako vníma kritiku zo strany Andreja Kisku?

Uvažuje o návrate do OĽaNO?

Ak by ste súčasnú vládu mali opísať niekoľkými slovami. Aké by to boli?

Nekompromisný boj s korupciou.

Predtým, ako pôjdeme k politike, mi nedá neopýtať sa na tlačovú konferenciu Roberta Fica, počas ktorej hovoril o Zuzane Plačkovej a drogách v politike. Okrem iného počas nej odznelo: „Netvárme sa, že tu nie je problém s kokaínom, pokiaľ ide o niektorých predstaviteľov vlády." Je to naozaj tak? Užívajú naši politici drogy?

Ja môžem povedať za seba, že nikdy som drogy neskúšala a neviem, na koho Robert Fico myslel. Je však paradoxné, že keď sa naposledy hovorilo o drogách v politike, bolo to v spojitosti so špáradlom, ktoré vypadlo z vrecka smeráckeho lídra Petra Pellegriniho.

Nepýtam sa na klebety, skôr na osobnú skúsenosť. Zaznamenali ste počas pôsobenia v politike, že by mal mať ktorýkoľvek z politikov, či už koaličný alebo opozičný, problém s drogami?

Nič také som nikdy nezaznamenala. Je však pravda, že žijem dosť konzervatívny až asketický život, nechodievam na žiadne divoké večierky. Skoro ráno chodím do práce, neskoro z práce rovno domov a najvzácnejšie chvíle sú s rodinou a s deťmi. Ak mám voľno, chodím do prírody a do hôr, takže nemám prakticky žiadne možnosti prísť s niečím podobným do kontaktu.

Vládny kabinet Eduarda Hegera Zdroj: Jaroslav Novák

V relácii Rádia Expres ste dnešnú situáciu prirovnali k mečiarizmu. „Bol to podobný boj, ale situácia bola iná v tom, že vtedy sme vedeli, kto je dobrý a kto zlý," povedali ste a dodali: „Teraz, keď máme v koalícii stranu, ktorej rétorika sa zhoduje s rétorikou Roberta Fica, ktorý tu 12 rokov konal neprávosti, potom sa niet čo čudovať, že zmätok v spoločnosti je taký, aký je." Narážka patrila k strane Sme rodina, takže čo ste tým chceli povedať? Že Boris Kollár je zlý?

