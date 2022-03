Minister obrany Jaroslav Naď (40) otvorene priznáva, že hoci Slovensko neočakáva priamu vojenskú konfrontáciu, nepriame možnosti vojnového dosahu na naše územie existujú. V rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ dodáva, že v prípade najhoršieho by sme o prípadnom útoku vedeli včas.

VIDEO: Sídlisko v Kyjeve po bombardovaní

Konflikt u susedov vyvolal u mnohých Slovákov obavy. Je teda na mieste byť pripravený? Nakúpiť si trvanlivé potraviny, zásobiť sa liekmi?

Nemyslím si, že je to v tomto momente potrebné. Rovnako ako nie je potrebné, aby si ľudia hromadne nakupovali jódové tablety. Slováci by mali dôverovať svojej vláde. Rovnako ako sme vopred upozorňovali na riziká spojené s prípadnou inváziou na Ukrajinu, budeme vopred informovať ľudí, ak by sa niečo chystalo na Slovensku. Treba normálne žiť svoj život a otvoriť srdcia pre Ukrajincov, ktorí sú v núdzi.

Hoci si to nikto neželá, čo v prípade, ak by prišlo k vojne na našom území? Za akých okolností by museli slovenskí muži narukovať?

V tomto smere chcem ľudí upokojiť. Nič také sa nedeje. Zatiaľ sme nepovolávali ani len záložníkov. K praktickej časti vašej otázky: Muži od 19 do 55 rokov, čo je približne milión Slovákov.

Ako vlastne vyzerá mobilizácia? Existujú výnimky pre niektoré povolania?

Žiadne výnimky z povolania nie sú. Občan, ktorý zabezpečuje činnosť štátuochr, však môže byť dočasne vyradený z mobilizačnej povinnosti. Niektorí pracovníci môžu byť v rámci tzv. hospodárskej mobilizácie „povolaní“ aj mimo vojnového stavu. Lekári, zdravotné sestry, ľudia zo zbrojárskeho priemyslu či z dopravy.

Aktuálne napríklad minister dopravy požiadal, aby automobilové prepravné spoločnosti mohli byť v rámci hospodárskej mobilizácie vyčlenené na pomoc s utečencami na východnej hranici. Za toto im štát, samozrejme, zaplatí.

Aký je trest pre občana, ktorý odmietne narukovať?

