Ministerské kreslo vymenila za poslaneckú stoličku. To, aké opatrenia zavádza vláda v boji proti pandémii koronavírusu, sleduje opodiaľ, ale intenzívne. Exministerka Denisa Saková v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ podotkla, že veľkým problémom Matovičovho zoskupenia je najmä chaos. Ľudí zároveň vyzýva, aby nosili rúška a boli zodpovední.

Hneď na úvod sa opýtam, aký je váš život teraz. Predsa len, išli ste z maximálneho nasadenia počas pandémie do parlamentných lavíc. Poslanci sa pritom - povedzme si úprimne, nepretrhnú od roboty…



Máte pravdu - je to riadny skok (smiech). Musím priznať, že som bola v prvých dňoch po odovzdaní úradu mierne nepokojná. Premýšľala som, či sme spravili pre občanov za tých pár dní všetko, čo sa spraviť dalo. Hoci sme nemali žiadne skúsenosti s pandémiou takéhoto rozsahu, robili sme najlepšie, čo sme vedeli podľa nášho vedomia a svedomia.

Hovoríte, že ste robili najviac - ale sklady štátnych hmotných rezerv boli prázdne, len trezor pána Kičuru bol plný... tak ako to teda bolo?



Som rada, že to môžem vysvetliť - viete, uzavrieť zmluvu na nákup čohokoľvek v tom období nebolo vôbec jednoduché. Všetky ochranné pracovné prostriedky (respirátory, ochranné rúška, ochranné obleky) zháňal v tom období celý svet. Ja vtedy ako ministerka vnútra som dostala od premiéra Petra Pellegriniho zelenú, aby som ako šéfka Ústredného krízového štábu nakúpila čo najviac ochranných prostriedkov. Na základe tohto rozhodnutia sme uzatvorili na ministerstve vnútra asi 10 nových zmlúv a dostali do rozpočtu 50 miliónov eur. Podarilo sa nám tak nakúpiť niekoľko plných lietadiel materiálu, väčšina z nich však prišla až počas pôsobenia novej vlády. A k pánovi Kičurovi – polícia si robí svoju prácu a pán Kičura je väzobne stíhaný.



Poďme teda ďalej - Vy a strana Hlas... Je to podľa vás uveriteľné? Že po 10 rokoch po boku Roberta Kaliňáka a Roberta Fica sa tvárite, že ste zrazu niečo nové a iné?



Nikto z nás a ani ja sa netvárime, že nemáme politickú minulosť. Práve naopak - to, že ju máme, je naša výhoda, lebo v porovnaní so súčasnou vládou, kde takmer nikto v minulosti nepôsobil v politickej exekutíve, je to obrovská výhoda. Bola som dlhé roky pri týchto pánoch, veľa som sa od nich naučila, za čo im ďakujem a nehanbím sa za to. Avšak za posledné obdobie sa ich pohľad na svet a náš v Hlase začal odlišovať a nevedeli sme nájsť spoločné kompromisy. Preto prišiel čas ponúknuť ľuďom vlastnú cestu.

Peter Pellegrini a Denisa Saková počas schôdze Národnej rady Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY



Aký je teda rozdiel medzi Smerom a Hlasom?



Taký, aký je rozdiel medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim. A taký, aký veľký je rozdiel medzi Petrom Pellgrinim a ostatnými politickými lídrami. Peter Pellegrini vystúpil pred letom zo strany Smer a zároveň sa vzdal funkcie podpredsedu parlamentu, lebo kreslo prináležalo najsilnejšej opozičnej strane. Hoci ako líder kandidátky Smer-SD dostal najviac preferenčných hlasov z celej opozície. Náš štýl komunikácie, naša predstava o politickej kultúre je absolútne rozdielna. A tu si dovolím tvrdiť, že ľudia rozhodnú, či sa im páči, alebo nie. Podľa posledných prieskumov ste videli sami, že celkom aj áno...



Vy ste doteraz súčasného ministra, vášho nástupcu Romana Mikulca veľmi nekritizovali... je to nejaká nová taktika?



- Ja som si po mojom nástupe od prvého dňa zažila silu kritiky zo strany médií a množstvo očierňovaní prostredníctvom tlačových besied zo strany terajšieho pána premiéra. Nazývali ma predĺženou rukou Kaliňáka alebo Kaliňák v sukni. Rozprávali, že všetko idem zamiesť pod koberec a pod. Pritom som slušne žiadala, aby mi dali čas, aby ma hodnotili na základe výsledkov mojej práce, nie na základe toho, pod kým som roky pracovala. Po tejto skúsenosti sa mi zdalo profesionálne, seriózne a najmä ľudské, aby som novému ministrovi, ktorý nikdy nepracoval na ministerstve, dopriala čas a počkala, aby si napríklad aj nie práve šťastné personálne výmeny vyriešil sám.



Reformu Policajného zboru však kritizujete celkom otvorene...



- Áno, s reformou nie som stotožnená. Pripravujete ju a idete realizovať vtedy, keď nefunguje systém ako celok. Ale v prípade Policajného zboru rezolútne nesúhlasím, že je potrebná reforma. Som hrdá na to, čo dokázal a ako fungoval pod mojím vedením. Bohužiaľ, v prípade pripravovanej reformy ako poslankyňa dostávam veľa podnetov od policajtov. Cítia sa demotivovaní, zlyháva interná komunikácia na ministerstve vnútra. Veľká téma je už len odchod 7-tisíc policajtov, ktorí majú nárok na výsluhový dôchodok. A keď takíto skúsení ľudia opustia Policajný zbor (PZ), s mladými ľudmi veľa vody nenamútite.



Minulý týždeň som v jednej relácii pozerala vyjadrenie bývalého vysokého policajného funkcionára, že reforma PZ je potrebná, pretože policajti nevedia ani slušne komunikovať a celý Policajný zbor je skorumpovaný. S tým hlboko nesúhlasím, hanbím sa za toto vyjadrenie a chcem sa za tie slová ospravedlniť. Bodaj by sme mali toľko slušných ľudí v politike, koľko máme slušných policajtov v Policajnom zbore!



