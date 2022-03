Počítačoví hackeri zo združenia Anonymous adresovali Ruskej federácii vážne hrozby, no mal by sa ich Putin skutočne obávať? Čo všetko sú hackeri schopní spôsobiť z pohodlia vlastných obývačiek a môže kybernetická vojna skutočne zničiť mestá či dokonca ohroziť ľudí na živote? O tom všetkom sa exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ, rozhovoril expert na informačné technológie a šéf portálu touchit, Ondrej Macko!

Čo je to Anonymous a kto tejto skupine velí?

Aké škody už Anonymous spôsobilo Ruskej federácii?

Môžu hackeri z poza klávesnice ničiť mestá či dokonca zabíjať ľudí?

Mohli by hackeri spôsobiť jadrovú vojnu?

Zasiahnu hackerské útoky aj Európu a Slovensko?

Prečo sú v Rusku vypnuté sociálne siete ako facebook či Instagram?

Odpojí sa Rusko od globálneho internetu a ak áno, kedy?

Nastane internetová cenzúra aj na Slovensku?

BONUS (rada odborníka): Má zmysel prelepiť si kameru na vašom počítači?

„Ak sa nestiahneš, čoskoro budeš čeliť bezprecedentným kybernetickým útokom z celého sveta," takto sa Vladimirovi Putinovi vyhrážalo hekerské zoskupenie Anonymous hneď na začiatku invázie. Kto sú títo ľudia a kto im vlastne velí?

Sú to rozličné osoby rozličného pôvodu a z rozličného prostredia. Napriek tomu sú schopné vzájomne komunikovať aj spolupracovať. O Anonymous toho veľa nevieme, no povráva sa, že ide predovšetkým o ľudí z východnej časti sveta. Pre zaujímavosť spomeniem, že napríklad Ukrajina býva považovaná za akúsi liaheň šikovných hekerov.

Čo sa týka členov skupiny Anonymous, pravdepodobne to budú predovšetkým IT vývojári, manažéri či ľudia, ktorí s počítačmi obchodujú. Ale pozor! Nemýľme si ich s etickými hekermi, títo ľudia svojimi aktivitami neraz sledujú aj vlastné biznisové ciele.

Ondrej Macko - odborník na informačné technológie Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Ak nevieme, kto sú ani kto ich riadi, ako si môžeme byť istí, že ide skutočne o náhodných ľudí zo všetkých kútov sveta? Čo ak kybernetický zločin vykoná priamo vládna moc – ktorejkoľvek krajiny – a potom sa bude tváriť, že išlo o nahodilý útok zo strany akýchsi anonymných hekerov?

Anonymous nie je Červený kríž, z niečoho fungovať musí a určite potrebuje financie. Preto sa nedá vylúčiť, že títo hekeri skutočne majú prepojenie na vlády rôznych krajín. Na druhej strane by som netvrdil, že Anonymous = jedna konkrétna bezpečnostná jednotka jedného konkrétneho štátu.

Aké ujmy doteraz Anonymous spôsobili Ruskej federácii?

Dostali sa na webové stránky ministerstva vnútra a dokonca do nich dokázali vložiť svoje informácie. Hoci to netrvalo dlho, je to výrazná demonštrácia sily. Ďalej nakrátko zneškodnili špionážne satelity a dostali sa aj do vysielania ruských televízií – oficiálne vysielanie na moment nahradili zábermi skutočnej reality z Ukrajiny.

Pokiaľ viem, tak sa im na začiatku invázie dokonca podarilo preprogramovať ciele jednej z vojenských jednotiek, ktorá atakovala Charkov. Tento problém však Rusi veľmi rýchlo odstránili. Aby som to zhrnul, väčšina doterajších hekerských útokov bola skôr symbolická, bez závažného dosahu na chod Ruskej federácie. Hekeri zatiaľ iba demonštrujú svoje možnosti.

Anonymous - ilustračný záber Zdroj: Shutterstock

Hovoríte, že ruské televízie nakrátko vysielali skutočné zábery z bojov na Ukrajine. Získali sme nejakú spätnú väzbu? Ako na tieto videá reagovali obyčajní Rusi?

Osobne som súčasťou expertnej skupiny novinárov, ktorej členmi sú dvaja novinári z Ruska a jeden z Ukrajiny. Nehovorím, že je to práve reprezentatívna vzorka, sú to skôr intelektuálne tipy, no takto mám aspoň približnú predstavu o tom, ako uvažujú samotní Rusi.

Konkrétne títo dvaja si uvedomujú, že oficiálne médiá im klamú, no napriek tomu je pre nich pohodlnejšie ignorovať realitu a žiť si svoj pohodlný život. Vedia, že odpor proti režimu by pre nich znamenal veľké problémy či dokonca väzbu. V poslednom období dokonca začínajú hovoriť v inotajoch. Napríklad sa vyložene vyhýbajú slovíčku „vojna“. Nahradili ho pojmom špeciálna operácia...

Pred chvíľou ste konštatovali, že väčšina hekerských útokov bola skôr symbolická. Dokážu teda hekeri z Anonymous reálne ublížiť Ruskej federácii?

