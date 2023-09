V slovenskej politike sa objavuje čoraz viac ľudí z rómskej komunity, čo môže byť pozitívna správa. Azda najviac Rómov dostáva do politiky, a to nielen parlamentu, hnutie OĽANO. Niekedy im ich pôsobenie vyjde podľa predstáv, inokedy je to horšie. Exposlanec Ján Herák (35) skončil ako poslanec dokonca pre obvinenie zo sexuálneho násilia. Na druhej strane, mnohí Rómovia už dosiahli nejeden úspech v politike, aj mimo nej.

Azda najznámejším rómskym politikom je europoslanec za OĽANO Peter Pollák (50). Jeho syn Peter Pollák mladší (32) sa dostal za OĽANO v roku 2020 pre zmenu do slovenského parlamentu. Spolu s ním sa ale na kandidátke obyčajných ľudí stal poslancom aj Herák. Ten bol onedlho nato obvinený zo sexuálneho obťažovania mladistvých dievčat, ako aj ďalších skutkov. „Považujem to za šikanu voči mojej osobe,“ povedal v minulosti Herák. Krajská prokuratúra mu obvinenia následne zrušila. Už v decembri 2022 bolo ale opäť všetko inak. „Vyšetrovateľka Krajského riaditeľstva opätovne obvinila podozrivú osobu za sexuálne trestné činy vo vzťahu k ďalším piatim poškodeným,“ povedala pre Markízu hovorkyňa Krajskej polície v Bratislave Renáta Čuháková. Herák podal proti obvineniu sťažnosť.

OĽANO dotiahlo do verejnej funkcie aj Andreu Bučkovú (50), ktorú po voľbách 2020 vymenovali splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity. Nebola možno až tak vidieť, ale pripravila vládou schválenú stratégiu do roku 2030. O to väčším prekvapením bolo, keď sa po 18 mesiacoch, ktoré strávila vo funkcii, premiér Eduard Heger (47) rozhodol pre jej odvolanie. „Za personálnou výmenou na poste splnomocnenca nie je vyjadrenie nedôvery,“ povedal Heger. Pollák ml. prezradil o niečo viac: „Výmena na poste splnomocnenca bola do istej miery neočakávaná, ale v kuloároch sa už dlhšie šepkalo o tom, že Heger je s ňou nespokojný.“ Drsnejší bol jej predchodca vo funkcii Ábel Ravasz: „Za výmenou je to, že výsledky, ktoré boli očakávané od úradu, neprichádzali.“

Oveľa kľudnejšie to vo výkone funkcie mala poslankyňa OĽANO Jarmila Vaňová (58), ktorá sa rovnako ako Herák s Pollákom ml., dostala do parlamentu prvýkrát v roku 2020. Vaňová svoj mandát ale napĺňa až do samého záveru. Civilným povolaním pedagogička, sociálna pracovníčka, prekladateľka a šéfredaktorka získala počas svojho života množstvo významných ocenení. Vyhrala cenu Medzinárodnej organizácie Romanipen na svetovom kongrese v Belehrade za prácu v oblasti integrácie Rómov do spoločnosti. Dostala tiež cenu Roma Spirit v kategórii Čin roka, ocenili ju pamätnou plaketou za rozhlasovú prácu v prospech rómskej komunity, získala Novinársku cenu Nadácie otvorenej spoločnosti a mnoho iného.

