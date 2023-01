Igor Matovič žije v Trnave, no počas Silvestra sa aj s rodinou rozhodol odcestovať do Tatier. Spoločne s manželkou Pavlínou a ich dvoma dcérami zakotvili v Starom Smokovci v sídle, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou a postaviť ho dali ešte na konci 19. storočia, keď bolo územie Slovenska súčasťou Rakúsko-Uhorska. Neskôr samotný objekt zoštátnili. A práve v jeho útrobách sa počas posledných hodín predchádzajúceho roka ocitol Igor Matovič v roli kuchára. Podával sa totiž jeho cisársky trhanec.

Matovičova manželka s dcérou Klárkou medzitým na sánkach zdolávali neďaleký kopec. V oblasti však nebola iba jeho rodina. Do Starého Smokovca prišli aj ministerka kultúry Natália Milanová (40) a minister vnútra Roman Mikulec (50) s partnerkou Zuzanou, ktorá ho sprevádzala aj na teambuildingu OĽaNO v Jánskej Doline. Na otázku, prečo bol Matovič práve v tomto sídle určenom pre členov vlády, odvetil, že bol dohodnutý už od polovice decembra, keď bol stále ministrom.

Hoci tesne pred odbitím a po odbití polnoci sa u Matovičovcov toho veľa nedialo, rodina pozorovala z balkóna neďaleké ohňostroje. „Búchalo to tu krížom-krážom, takže mi bolo celkom ľúto, že zvieratá nemajú pokoja,“ vyjadril sa Matovič pre Plus 7 DNÍ.

Počas silvestrovskej noci zverejnil líder hnutia OĽaNO aj nezvyčajne pozitívny status. “Mám vás rád”, napísal veľkými písmenami a pridal emotikon červeného srdca.

Prvého januára ráno spolu s ochrankármi navštívila Matovičova rodina Kostol svätého Petra a Pavla. Bývalý minister financií si sadol do zadnej lavice a prijal aj sväté prijímanie, čo znamená, že posledný mesiac sa musel vyspovedať zo všetkých svojich hriechov.

A ako dopadlo stretnutie najmenej populárneho slovenského politika s verejnosťou vo Vysokých Tatrách? Podľa týždenníka si s ním päť ľudí podalo ruku. Tí, čo ho nemajú radi, asi radšej zostali bokom. Matovič však do Tatier chodí pravdepodobne rád, pretože spomínal, ako s obľubou pozoruje inverziu a šíru dolinu. Na mieste bol podľa jeho slov aj v novembri minulého roka.

Matovič sa pre Plus 7 DNÍ vyjadril aj k svojmu prípadnému odchodu z politiky. „Už by to mohol prebrať niekto iný. Bol by som rád, keby som mal nejakého nasledovníka, u ktorého by som sa mohol na sto percent spoľahnúť, že nebude robiť zmluvy s diablom a bude bojovať. Nejaké zárodky vidím, ale potreboval by som od nich viac odvahy bojovať a robiť menej kompromisov,“ prízvukoval bývalý premiér. Referoval tým na svoj boj proti korupcii, ktorý podľa jeho slov trvá už okolo 15 rokov. Na otázku, či on sám odchádza z politiky, odpovedal stručne: „Ešte zajtra nie.“

