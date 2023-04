Romana Tabák (31) nemá aktuálne oblečené žiadne stranícke tričko. To zrejme pôsobí ako lákadlo pre mnohých lídrov strán, ktorí by ju radi videli vo svojich farbách. Na situáciu sme sa opýtali aj predsedu SNS Andreja Danka (49), ktorý ale členstvo v strane rozhodne nedáva len tak hocikomu!

Netlačím sa do politiky,“ tvrdí športovkyňa a politička Romana Tabák. Napriek tomu však prehlásila, že ju v súčasnosti oslovili už niekoľké strany s ponukou na spoluprácu. Politickí "nápadníci" si však musia počkať, keďže poslankyňa sa chce teraz venovať iným záležitostiam. „Sústredím sa na predkladanie dôležitých zákonov. Keď sa rozhodnem spolupracovať s nejakou stranou, dám vedieť,“ hovorí.

Do strany, ktorej bude v budúcnosti súčasťou, by chcela priniesť ľudskosť, empatiu a diskusiu. Tieto atribúty totiž považuje u politika za veľmi dôležité. Politológ Tomáš Koziak sa však na Romanu Tabák díva kritickým okom odborníka. „Ak o politikovi začínajú kolovať vtipy, je to začiatok jeho politického konca," hovorí poukazujúc na množstvo tragikomických príhod spomínanej poslankyne. Podľa jeho názoru môže byť takáto osobná reputácia političky pre novú stranu skôr príťažou, než prínosom. Negatívne tiež vníma aj jej pôsobenie vo viacerých stranách, rovnako ako aj jej neseriózne pôsobenie v parlamente. „Nestálosť nie je pre stranu dobrá. Predsedníctvo potom stráca istotu, že člen v rozhodujúcom okamihu neopustí či nezmení stranu. Tiež si neviem spomenúť na nejaký jej seriózny prejav v Národnej rade,“ zamýšľa sa Koziak.

Situáciu zrejme podobne analyzuje aj Andrej Danko zo Slovenskej národnej strany. „Romana Tabák nebude na našej kandidátnej listine. Strana SNS zároveň dôrazne popiera akékoľvek rokovania s Romanou Tabák. Prajeme jej však veľa politických úspechov,“ nechal sa počuť líder SNS. Jeho nový predvolebný partner Tomáš Taraba (43) by však rokovanie s bývalou tenistkou nezahadzoval. Jeho strana ŽIVOT - NS navyše oslovila poslankyňu s návrhom spolupráce, zatiaľ však bez jasnej odpovede.

Reakcia na silné slová predsedu Danka nenechala na seba dlho čakať. Romana Tabák uverejnila na sociálnych sieťach príspevok, ktorý zabil klinec ešte hlbšie do rakvy potencionálnej spolupráce. "Neexistuje moje vyjadrenie, kde by som povedala, že idem na kandidátku SNS alebo že tam chcem ísť. NEROKUJEM s SNS!" Úder uštedrila aj samotnému predsedovi strany "Myslela som si, že Captain Danko je aspoň trochu gentleman," píše na Facebooku.

Politológ nemal dobré správy ani pre samotného Andreja Danka. „Voličov SNS si rozdelili silnejší hráči. Pod drobnohľadom politických reflektorov sa už dlhodobo ukazuje, že politické kampane SNS sú postavené na vode a strana nemá reálne čo ponúknuť. Nepomáha ani nekritické ospevovanie ruského režimu a prezidenta Putina,“ konštatuje na záver Tomáš Koziak.