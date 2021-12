Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského je ešte skoro posúdiť, či lockdown zaberá. „Je to ešte krátka doba, aby sme niečo hodnotili,“ povedal Lengvarský v stredu pred rokovaním vlády. Dôležité sú podľa neho trendy. Opatrenia má vláda prehodnocovať po desiatich dňoch, čo vychádza na túto sobotu. Lengvarský súčasne uviedol, že podporuje akýkoľvek spôsob motivácie ľudí k očkovaniu.

Minister priznal, že nevie, koľko ľudí by finančná odmena, ktorú navrhuje minister financií Igor Matovič (OĽANO), mohla motivovať na očkovanie. Zdôraznil však, že celá pandémia je drahá. Riešiť podľa neho treba najmä to, aby sa Slovensku podarilo dosiahnuť kolektívnu imunitu, preto nechce porovnávať to, či by sa pol miliardy eur nedalo v zdravotníctve využiť lepšie.

Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na dnešnej vláde predloží svoj návrh týkajúci sa 500-eurových poukážok na motiváciu seniorov na očkovanie. Dúfa, že návrh prejde. Ako informoval, SaS vraj nebude vetovať tento návrh, lebo sa vetovať nedá. „Pevne verím, že sa nájde rozumná väčšina v parlamente, ktorá to podporí," uviedol.

Opozícia sa vyjadrila, že v takejto podobe Matovičov návrh nemieni podporiť. Rezort financií ale zmeny oproti pôvodne predstavenému návrhu na popud opozícieneplánuje. „Návrhy, ktoré opozícia predkladá, sú návrhy, ktoré by vypínali motiváciu dôchodcov na očkovanie. My nemáme na ministerstve financií peniaze navyše na rozhadzovanie,“ odkázal Matovič opozícii.

Pri otázke o pridanej hodnote 500-eurových poukážok sa odvolal na materiál od Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý ešte v lete vyhodnocoval prínosy očkovania. Spoločenskú hodnotu jedného zaočkovaného dôchodcu vtedy analytici podľa jeho slov vyčíslili na 12.000 eur. Matovič si preto myslí, že je lepšie teraz investovať do zaočkovania dôchodcov ako následne platiť miliardy eur škôd, ktoré vznikne tým, že seniori nebudú zaočkovaní.

Matovič uviedol, že Ministerstvo financií robí, čo sa dá, a nech sa snažia aj ostatní. „Ja sa snažím chytať zajaca za chvost. Riešiť situáciu, ktorá je dlhodobo zúfalá. Máme extrémne nízku zaočkovanosť dôchodcov v porovnaní s inými krajinami. Ak sa tu chceme mordovať ešte aj s lockdownom, tak nerobme nič, vyložme nohy a mudrujme pri každom jednom návrhu a dopredu ho kritizujme a odsúďme na neúspech,“ reagoval Matovič podráždene na novinárske otázky. Dodal, že ak novinári a opozícia vyhodnotí, že nechcú dať peniaze dôchodcom ani dotknutým sektorom, tak sa aj s tým zmieri.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) si myslí, že Slovensko musí predísť zatváraniu hraníc aj napriek novému variantu omikron. “Práve tomuto scenáru musíme predísť, je to škodlivé nielen pre občanov, ale aj pre trh európskej únie,” uviedol pred rokovaním vlády.

„Nie je dôvod na paniku, napriek tomu, že výskyt omikronu máme potvrdený minimálne v desiatich krajinách Európskej únie. Skúsenosti z minulého roka, kedy sme takú paniku zažili pri alfa variante objavenom britskými vedcami hovoria jasnou rečou, že je dobre byť pripravený. Lepšie ako byť prekvapený,“ skonštatoval Klus.

„Zoznam krajín v takej podobe, ako ho máme dnes, prestáva mať zmysel. O to zvlásť, že omikron máme v Európske únii a v Schengenskom priestore,“ reagoval Klus na otázku ohľadom prípadného rozšírenia karanténneho zoznamu štátov najviac postihnutých šírením omikron varianty koronavírusu.

Čo ale štátny tajomník považuje za potrebné prediskutovať je ochrana hraníc. „Obvzlášť keď vidíme plné nákupné centrá v Poľsku alebo v Maďarsku. Ja sám seba sa pýtam, koľkí z týchto občanov sú zaregistrovaní v e-hranici a koľkí z nich, ktorí sú neočkovaní, postupujú päťdňovú povinnú karanténu,“ pýtal. Podľa Klusa nie je teraz na mieste prijímať nové opatrenia, ale skôr dodržiavať tie, ktoré máme. Pripomenul aj využitie možnosť trekovania mobilných telefónov občanov, ktorí sa vracajú z problematických krajín.