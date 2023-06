Záchranári sa neubránili slzám. A podobne sa tlačia do očí každému, kto sleduje dianie okolo tragickej nehody mladej rodiny. Eva (†31), Marek (†37) a dcérka Prea Sofia (†8), ako aj nenarodené dieťatko, už domov nedorazili. Ich ročný synček prežil ako jediný. Je v poriadku, no bez rodiny.

Záchranári zasahovali v Strekove v novozámockom okrese, kde došlo k čelnej zrážke. "Len 37-ročný vodič vozidla Hyundai i30 z doposiaľ nezistených príčin, medzi obcami Strekov a Pribeta, pravdepodobne prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s vozidlom Volvo XC 90. V Hyundai sa smrteľne zranil vodič, 31-ročná spolujazdkyňa a 8-ročné dievčatko. Z osádky tohto auta zrážku prežil len ročný chlapček, ktorý bol prevezený do nemocnice. Vodič a spolujazdec vo Volve sa zranili ľahšie," informovala ešte v nedeľu polícia. Zároveň priznala, že táto rodinná tragédia sa mimoriadne dotkla všetkých, ktorí sa na mieste snažili pomôcť. "Čas, keď majú slzy v očiach aj tí, čo zachraňujú," napísala polícia na sociálnej sieti.

Pri nehode prišli o život rodičia Eva (†31) a Marek (†37) a dcérka Prea Sofia (†8). Prežil iba ročný synček, ktorý bol prevezený do nemocnice v Nových Zámkoch, kde rodina aj bývala. Eva bola dokonca v 7. mesiaci tehotenstva. Muž a žena z druhého vozidla sa ľahko zranili a tiež boli prevezení do nemocníc.

Rodinný výlet sa doslova v sekunde zmenil na rodinnú tragédiu, aká nemá obdoby! V nedeľu popoludní po autonehode vyhasli hneď tri ľudské životy. “Príčiny tragédie môžu byť rôzne. V poslednej dobe sa príliš často objavujú takéto nehody. Auto je v dnešnej dobe tak pretechnizované a vybavené rôznymi systémami, že odvádza pozornosť vodiča,” vysvetlil pre Plus JEDEN DEŇ dopravný analytik Ján Bazovský. “Rôzne multifunkčné displeje majú vplyv na to, či sa pozeráte na cestu. Možno 10 percent takýchto čelných zrážok sa dá pripísať mikrospánku, možno ďalších 15 percent tomu, že šofér nevenuje pozornosť jazde, lebo komunikuje so spolujazdcami, a podobne,” dodal. Pripustil, že často je za podobnými tragédiami práve obsluha mobilného telefónu. “Teraz prechádzajú aj významní výrobcovia automobilov ku “gombíkovému” spôsobu ovládania, nie cez multifunkčný displej, lebo to odvádza pozornosť,” konštatoval Bazovský. Ani ďalší dopravný expert Jozef Drahovský si nedovolí odhadnúť, čo bolo v tomto prípade príčinou nehody. “To vyhodnotia súdni znalci. Pri čelných zrážkach býva najčastejšou príčinou mikrospánok alebo nesprávny spôsob jazdy, keď vodič náhle prejde do protismeru z najrôznejšieho dôvodu,” doplnil slová kolegu.

Pre denník Plus JEDEN DEŇ prehovoril aj svedok nehody. “Áno, je to pravda, videl som to vlastnými očami, bohužiaľ,” reagoval na otázku reportérky Vladimír Kanka (20), ktorý celú nehodu videl spoza volantu vlastného vozidla. “Biele auto Hyundai i30 náhle prešlo do protismeru bez brzdenia. Okamžite som zastavil auto a utekal som na miesto, kde bolo už isté, že vodič toho auta bol už mŕtvy,” začal svoje rozprávanie svedok. “Skúsili sme otvoriť druhé dvere, kde sedela pani, ale nepodarilo sa. Na zadnom sedadle bolo dievčatko, ktoré tiež nereagovalo, rovnako ako vodič. Ale tá pani ešte hýbala s hlavou, potom už ďalej neviem, lebo prišli policajti aj hasiči. Snažili sa dokázať aj nemožné,” opísal Vlado, ktorý sa v tom čase vracal od kamaráta, tragické minúty po nehode.

Evka, ktorá podľahla zraneniam na mieste spolujazdca, mala k deťom naozaj blízko. Pracovala totiž ako učiteľka základnej školy, učila prváčikov. Aktuálne však bola na materskej dovolenke. Podľa riaditeľky školy Anny Kijaček Roškovej toto nešťastie zasiahlo všetkých, vrátane kolegov. "Všetkým je to nesmierne ľúto. Je to obrovská tragédia, čo sa stala. Strašne nás to raní a rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť," povedala riaditeľka školy v Dvoroch nad Žitavou. Tam už vyvesili aj čiernu zástavu.

Rodina spolu bývala v byte na jednom z najvyšších poschodí panelového domu na Novomestskej ulici v Nových Zámkoch len krátko. Ľudia ich tu preto ešte príliš nepoznali. Prea Sofia navštevovala blízku základnú školu Mostná, kde si jej pamiatku uctili pietnym miestom. "Videla som ich viackrát, ako sa celá rodina spolu večer prechádzali. Ráno zvykla malú odprevádzať mama. Mali to veľmi blízko," povedala susedka. "Raz spomínali, že to nenarodené dieťatko nebolo úplne v pláne, veď mali ani nie ročné bábo. Ale že si ho nechajú a tešia sa," pridala sa ďalšia. Do obce Pribeta, pri ktorej sa nehoda stala smerovali manželia pravdepodobne na návštevu rodičov Mareka. Chodievali často, aj viackrát za týždeň. "To malé, čo prežilo, má našťastie ešte starých rodičov. A Marek má aj sestru. Má kam ísť," dodal zronený sused. "Je to tragédia, taká pekná a mladá rodina," komentoval nešťastnú udalosť. "Manželmi boli len krátko. Marek to dievčatko veľmi prijal, aj keď nebola jeho," dodáva okoloidúci.

Jediný z rodiny, kto mal, ako sa hovorí, šťastie v nešťastí, je len ročný chlapček Timon. Aktuálne sa nachádza vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Jej riaditeľ Karol Hajnovič v pondelok potvrdil, že po nehode boli do nemocnice privezené dve osoby - žena a ročný chlapček. "Nateraz je stav obidvoch, dieťaťa aj pacientky, stabilizovaný. Majú diagnostikované viaceré poranenia, ale v zásade nie sú život ohrozujúce. Čiže ku dnešnému dňu, k tejto hodine, sú obidvaja stabilizovaní," povedal Hajnovič. Zároveň spomenul, aký bude Timonkov osud po prepustení. "Ak mám dobré vedomosti, tak chlapčeka si pravdepodobne prevezmú starí rodičia, ale neviem, či som kompetentný o tomto hovoriť. Návštevy už pokiaľ viem mal, s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o najbližšiu rodinu," uzavrel.

