Kočner mútil vody celebritného aj finančného biznisu celé roky. Na tento vlak naskočil už v roku 1992, keď od 16. decembra až do 18. decembra 1995 vlastnil firmu Bear. Spolumajiteľom spoločnosti bol presne v tom istom čase Ján Ducký († 54). Ten bol s malou prestávkou od 10. npvembra 1993 do 26. augusta 1996 aj ministrom hospodárstva. Tu niekde sa začalo Kočnerovo prepojenie na politikov a zrejme by pokračovalo aj teraz, ak by v júni 2018 neskončil vo väzbe...

1992: Technopol

Verdikt pre Kočnera: VYŠETROVANÝ

Predseda vlády: Ján Čarnogurský (76) do 24. 7. 1992

Policajný prezident: František Krajča

Do marca 1992 mala slovenská firma Technopol údajne vyplatiť holandskej firme Introcommerce sumu 2,3 milióna dolárov za dodávku textilu, ktorá sa nikdy neuskutočnila. Kočner mal vraj použiť pri založení firmy Interocommerce falošný pas a peniaze tak mali skončiť v jeho rukách. Do kauzy bol v roku 1994 zapletený syn vtedajšieho prezidenta Michala Kováča st. (†86), Michal Kováč ml. Kauza poslúžila ako zámienka pre jeho zavlečenie do Rakúska a odovzdanie Interpolu. Vo februári 2000 ale súd v Mníchove právoplatne rozhodol o zastavení trestného konania voči jeho osobe.

Bývalý člen SIS Oskar Fegyveres sa obával o svoj život a utiekol zo Slovenska. Fegyveres tvrdí, že za zavlečením syna bývalého prezidenta Michala Kováča do Rakúska, môže SIS. Zdroj: Michal Svitok

1995: Kúpená amnestia

Verdikt pre Kočnera: VYŠETROVANÝ v rámci kauzy Technopol

Predseda vlády: Vladimír Mečiar (78)

Policajný prezident: Jozef Holdoš

Počas kauzy Technopol prebiehal boj medzi premiérom Vladimírom Mečiarom a prezidentom Michalom Kováčom. Ten vyústil až k tomu, že Mečiarovými ľuďmi riadená SIS uniesla Kováčovho syna do Rakúska. Člen SIS Oskar Fegyveres o tom vypovedal pred vyšetrovateľom Petrom Vačokom. Potom kvôli svojej bezpečnosti musel utiecť do zahraničia. Bál sa o život. Kováč st. mu mal prisľúbiť ako pomoc 100-tisíc korún. Kočner do toho údajne vstúpil s tým, že Fegyveresovi dá 500-tisíc šilingov za to, že Kováč udelí amnestie v kauze Technopol. To sa aj stalo.