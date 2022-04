Obvinený Miroslav Výboh rozšíril svoj právny tím! Po novom ho zastupuje aj bývalý minister vnútra za Smer-SD Robert Kaliňák. V tíme pribudol aj Ondrej Urban, známy ako obhajca exšéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Obhajoba avizuje nové podania a argumenty, ktorými chce presvedčiť súd, aby zrušil už určené termíny hlavného pojednávania s Výbohom.

Obhajcovia podnikateľa Miroslava Výboha, obvineného v rámci akcie Mýtnik III, požiadajú o zrušenie vydaného medzinárodného a európskeho zatykača. Oznámili to s argumentmi poukazujúcimi na právne i vecné pochybenia pri tvorbe obvinenia i začatí trestného stíhania. Zopakovali, že činnosť orgánov činných v trestnom konaní vykazuje manipulatívne a účelové konanie motivované politickou objednávkou.

Kľúčový argument, ktorým obhajoba už teraz verejne spochybňuje obžalobu, je to, že Výbohovi bolo uznesenie o obvinení doručované na adresu do Zvolena, hoci od roku 2011 oligarcha nežije na Slovensku. Uznesenie si teda doposiaľ osobne neprevzal. Na doručovanie pošty podľa obhajcov nahlásil adresu v Monaku.

"U nášho klienta sa stalo to, že skutok ako je písaný v uznesení o vznesení obvinenia, vôbec nesedí so skutkom, pre ktorý bola podaná obžaloba, preto v zásade o takejto veci by sa vôbec nemalo konať,“ uviedol obhajca Ondrej Urban v súvislosti s najzávažnejšími pochybeniami. Zdôraznil, že uznesenie o vznesení obvinenia je najzákladnejším dokumentom a každá osoba, ktorá je obvivená, musí byť s ním vždy detailne oboznámená a musí jej byť skutočne doručené. Ide o základné právo obvineného, zdôraznil obhajca. "Uznesenie o vznesení obvinenia bolo lživo a zlomyseľne nikdy nedoručené nášmu klientovi,“ povedal Urban s tým, že Výbohovi nebolo doručené ani upovedomenie o záverečnom preštudovaní spisu a napriek tomu bola na neho podaná obžaloba.

Urban informoval, že minulý týždeň bolo podané trestné oznámenie na dvoch hlavných kajúcnikov, Františka Imreczeho a Michala Suchobu, ako aj na prokurátora Ondreja Repu a vyšetrovateľku prípadu.

