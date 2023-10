Čakáme na telefonát od pani prezidentky, vyhlásil víťaz predčasných parlamentných volieb Robert Fico (59). Smer–SSD ide do Národnej rady so suverénnym ziskom 22,94 percenta hlasov. Našliapnuté má na post premiéra a opäť žiada o dvojtýždňové informačné ticho.

Aj keď podľa prieskumov voličských nálad ešte minulý týždeň progresívci predbiehali Smer, v sobotu to voliči najviac hádzali Smeru. A špeciálne Ficovi, ktorý získal 531 528 preferenčných hlasov. Vo februári 2022 ho krúžkovalo o vyše polovicu menej voličov.

Volebná noc Smeru bola najskôr rozpačitá, predbežné exit polly totiž stále favorizovali PS. Po polnoci, keď bola spočítaná polovica okrskových zápisníc, Smer už jednoznačne viedol a víťazstvo si udržal až do celkového zrátania hlasov.

Takto pred tromi rokmi Smer v preferenciách klesal. Po odštiepení tzv. Pelleho jedenástky, keď zo strany odišli s Petrom Pellegrinim najexponovanejší politici, sa strana v prieskumoch ledva držala nad päťpercentnou hranicou. Sám Fico tvrdí, že za úspechom je v prvom rade tvrdá práca strany, chaotické vládnutie dvoch kabinetov OĽaNO nevidí ako dôvod rastu Smeru.

Jasným prejavom radosti bola oslava na balkóne straníckej centrály. Nadránom totiž ficovci vybehli v eufórii na čerstvý vzduch a z plného hrdla si zaspievali si Na Kráľovej holi. Volebné víťazstvo oslávili aj výkrikom: „Takto sa to robí, do psej matere.“ Ešte v nedeľu mal Fico zachrípnutý hlas a ospravedlnil sa, že „trošku si pospievali, ale to je normálne“.

O možnej vládnej koalícii je Smer ochotný hovoriť, až keď bude mať Fico v ruke poverenie od prezidentky Zuzany Čaputovej. „Budeme sedieť v centrále Smeru a budeme čakať na telefonát od pani prezidentky,“ vyhlásil s tým, že má ambíciu aj štvrtý raz sa postaviť na čelo vlády. „Pokiaľ nepríde poverenie na zostavenie vlády, nevidíme žiadny dôvod, aby sme viedli nejaké rokovania,“ tvrdí Fico.

Prezidentka Zuzana Čaputová popoludní cez sociálnu sieť odkázala verejnosti, že „v duchu našej ústavnej tradície v pondelok poverí zostavením vlády víťaza volieb“. Dodala, že je pripravená informovať lídrov strán o svojom postupe. Zdôraznila, že víťaz nesie najväčšiu zodpovednosť za budúci vývoj. „Pretože vzbudil najväčšie očakávania vo verejnosti,“ podotýka hlava štátu.

Robert Fico na otázku, či sa bude uchádzať o post premiéra, odpovedá jednoznačne áno. Vyhlasuje však, že ústavná väčšina v parlamente, teda viac ako 90 hlasov, nie je jeho prioritou. „Ústavná väčšina láka robiť hlúposti. Tých 78, 79 poslancov je pohodlná väčšina v parlamente,“ tvrdí.

V súčasnosti sa ako najschodnejšia javí koalícia Smeru s Hlasom, SNS, čím by vláda mala k dispozícii 79 poslancov. Pellegrini už ohlásil, že očakáva pozvanie na rozhovory so Smerom. „Sme prirodzeným partnerom Smeru,“ reagoval v nedeľňajších debatách.

To isté si myslí aj politológ Radoslav Štefančík. „Robert Fico už môže viesť rozhovory o zostavení vlády,“ povedal Štefančík v relácii denníka Plus JEDEN DEŇ Teraz takto s Ankou Žitnou. Podotýka však, že Hlas „nebude len taká neviestka, ale poriadne drahá nevesta“. Pripomína, že Fico už má „odskúšanú“ aj koalíciu s národniarmi Andreja Danka, veď spolu vládli v rokoch 2016 až 2020.

Robert Fico však zatiaľ rokovania o vládnej koalícii odmieta a žiada verejnosť a médiá „o trpezlivosť“. „Slovensko sa potrebuje upokojiť. Potrebujeme možno dva týždne, aby sme viedli normálne rokovania so stranami o programe. Až keď bude nejaká dohoda o obsahu vládneho programu, sa môžeme baviť o funkciách a ďalších veciach,“ vyzval Fico verejnosť a médiá. O čas na zostavenie koalície žiadal už pred predčasnými voľbami. „Nechajme strany, ktoré majú šancu zostaviť vládu, nech si sadnú a nech sa v pokoji bavia,“ dodával v nedeľu.

On sám sa pritom chystá od utorka vycestovať do všetkých krajov a osobne sa poďakovať ľuďom pracujúcim v straníckych štruktúrach. Dokonca si aj s europoslankyňou a zakladajúcou členkou Smeru Monikou Beňovou zavtipkoval, že „keby sa dalo, objali by všetkých členov Smeru na celom Slovensku“.

