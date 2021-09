Partner prezidentky Juraj Rizman (45) odhalil podrobnosti zo súkromného života! V rozhovore pre Denník N Otvorene prehovoril o tom, či dostáva peniaze od štátu a kto rozhoduje o zverejňovaní súkromných fotografií prezidentky. Priznal aj to, že život po boku Zuzany Čaputovej (48) má svoje nedostatky.

Juraj Rizman a Zuzana Čaputová tvoria pár už takmer dva roky. Často sa ukazujú na verejnosti a svoj vzťah netaja. Partner prezidentky bol po jej boku aj počas návštevy pápeža Františka na Slovensku, s jej dcérami a mamou sa zúčastnil aj na osobnom stretnutí so Svätým Otcom. V rozhovore pre denník N Rizman uviedol, že pápežský protokol sa vôbec nezaoberal témou, či sú s prezidentkou manželia alebo len partneri. Tiež odpovedal na otázku, ktorou sa zaoberajú viacerí, a to ako sa ma titulovať muž, s ktorým prezidentka tvorí par. "Partner. Nie som prvá dáma. Na všetkých doterajších akciách som bol prezentovaný ako partner pani prezidentky," uviedol v rozhovore.

Odhalil aj ďalšie zaujímavé detaily zo súkromia. Povedal, že v rámci prezidentskej kancelárie nemá osobného tajomníka a žiadne peniaze od štátu nedostáva. "Z kancelárie prezidenta, odkedy som odišiel ako poradca, nemám ani žiadny plat, či rentu. Ľudia majú predstavu, že za to dostávam peniaze. Ale takto to nefunguje," uviedol. Rizman tiež otvorene priznal, že po tom, ako sa stal mužom prezidentky, najťažším pre neho bola úplná strata súkromia. "V podstate nie je chvíľa, keď sme vonku s pani prezidentkou, aby sme boli sami. To neexistuje," otvorene priznal Juraj Rizman. Vysvetlil aj zmenu imidžu, ktorou prešiel prednedávnom. Otvorene priznal, že o zmene učešú rozhodoval sám, ale v tom, že odstránil náušnicu, ktorú nosil dlhé roky, má ruky prezidentka Čaputová.

Juraj Rizman tiež povedal, ako sa rieši otázka so zverejňovaním súkromných fotografií prezidentky na sociálnych sieťach. Tvrdí, že prezidentská kancelária v tom nerozhoduje, ale samotná Zuzana Čaputová môže zakázať zverejnenie fotky, ktorá sa jej nepáči. "Rozprávame sa o týchto veciach ako každý iný muž a žena. Tak, ako je to medzi partnermi bežné. Vieme sa dohodnúť na fotografiách, ktoré zverejníme a ktoré nie. A samozrejme, nechceme dávať von také, kde sa sami sebe nepáčime. Inak môj profil a posty nik nerieši," priznal.

Úprimne tiež prehovoril o tom, ako vníma útoky voči prezidentke v bežnom živote či na sociálnych sieťach. TOTO priznanie Juraja Rizmana nájdete v galérii