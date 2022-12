Po páde vlády sú aktuálne na stole tri scenáre. Prvým je ľubovoľná dohoda v parlamente postavená na rekonštrukcii vlády, druhým je vláda odborníkov, ktorú stanoví prezidentka, a tretím sú predčasné voľby. Vyhlásil to líder SaS Richard Sulík s tým, že jeho strana sa prikláňa k vláde odborníkov alebo rekonštrukcii vlády.

Vie si predstaviť, že umožnia vznik novej vlády. Do vládneho kabinetu však podľa Sulíka SaS vstúpiť nechce. Hlavné slovo podľa neho bude mať teraz prezidentka Zuzana Čaputová.

Prezidentka má plnú podporu SaS. "Ona sa ukázala ako stabilný prvok na politickej scéne, keď sa nielen vláda, ale aj parlament zmietal v chaose. Očakávame od pani prezidentky a dúfame, že vstúpi do tohto diania," poznamenal.

"Novú 76" v parlamente SaS nebude hľadať. "Vieme si za určitých podmienok predstaviť, že umožníme vznik novej vlády, že na vyslovenie dôvery dáme hlasy, ale naďalej platí, že sme konštruktívnou opozíciou. V tomto sme konzistentní," povedal predseda SaS.

Predčasné voľby by podľa Sulíka predstavovali návrat Roberta Fica (Smer-SD). V parlamente je momentálne návrh na zmenu ústavy, ktorým by si poslanci mohli skrátiť volebné obdobie. SaS k nemu podala pozmeňujúci návrh. Ak by prešiel, Sulík deklaroval, že za návrh bude SaS hlasovať.

Národná rada (NR) SR vo štvrtok vyslovila nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO).

