Minister hospodárstva Richard Sulík (52) tvrdí, že s premiérom Igorom Matovičom (47) má konštruktívny vzťah. Jeho nápad s plošným testovaním má podľa predsedu liberálov zmysel. V rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ prezradil aj to, kedy budeme môcť ísť zase do reštaurácií a aké novinky chystá pre podnikateľov.

Máme za sebou cvičné plošné testovanie v Bardejove a na Orave. V úvode sa však priebeh akcie nevyhol problémom. Ako ste boli Vy spokojní s prípravou a realizáciou testovania?

- Testovanie na východe potvrdilo, že ide o logisticky extrémne náročnú vec a ja ďakujem ľudom, že sú trpezliví a spolupracujú, hoci toho už všetci máme plné zuby. Je to prvýkrát, systém sa musí zabehať a doladiť. V rámci toho to bolo, myslím, celkom solídne zvládnuté. Ten skutočný test však príde od piatka, keď sa bude testovať celé Slovensko.

Čiže je to systém pokus-omyl?

- Nie. To ste povedali veľmi škaredo. Je to systém, že ideme niečo robiť, ale keďže to robíme prvýkrát a je to náročná, komplexná operácia, tak každý súdny človek počíta s tým, že sa objavia chyby, s ktorými sa nerátalo. A tie treba, samozrejme, vychytať.

Áno, ale keďže pôjde o omnoho väčšie testovanie, je predpoklad, že väčšie budú aj problémy, nemyslíte?

- Ono to nie je lineárne. Veď preto sa robia tie piloty, aby sa vychytali systémové chyby. Potom sa im vyhneme pri celoslovenskom testovaní. Takto sa postupuje v mnohých oblastiach na svete.

Veríte teda, že to dopadne úspešne?

- Áno. Podľa mňa plošné testovanie dáva zmysel.

V čom?

- Izolovaním šíriteľov vírusu vieme predísť úplnému lockoutu, ktorý by znamenal obrovské ekonomické škody.

Keď premiér Igor Matovič oznámil spojenie plošného testovania s čiastočným lockdownom, povedali ste, že dobrá správa pre obchodníkov je, že v nákupných centrách nebudú musieť zatvoriť svoje prevádzky. Má to však háčik, nikto ich nebude môcť navštevovať. Toto ste domysleli?

- Ale áno a viac, ako sa zdá. Ide totiž o to, že tie prevádzky nebudú zatvorené. Nielen tento týždeň, ale aj ten ďalší a ďalší. A cez Vianoce. Nezatvárame žiaden maloobchod, to je veľmi dôležitý bod. Zároveň sme museli prijať zákaz vychádzania na týždeň, lebo chceme zamedziť, aby sa ľudia medzi sebou nakazili posledných pár dní pred plošným testovaním. Ak sa nakazia dva-tri dni pred testovaním, test už nákazu nezachytí a celé by to bolo na „milú Jarmilu“. Preto sme sa takto rozhodli a ako som povedal v tom citáte, je to zo zlých riešení také to najmenej zlé.

Obchodníci to však zrejme vnímajú tak, že sa im ani neoplatí mať otvorené.

- Pozrite, ak tie obchody zatvoria, tak zatvorené budú. Ale ako sa už vyjadrili niektorí, nechajú otvorené, ale budú si robiť inventúru, možno nejakú údržbu predajní a podobne. Nezabúdajme, že niektoré veci, ako sú potraviny a drogéria, môžete ísť kupovať. A ako vieme, mnohé obchody sú taká všehochuť.

Čiže vyhral ten, kto predáva potraviny a k tomu pridružené veci...

- Áno, ale hlavne, je to len jeden týždeň, len päť pracovných dní a aj to sa v piatok už bude testovať. Na tento týždeň treba z obchodného hľadiska zabudnúť, odpísať ho. Dôležité je, že tie ďalšie týždne predajne nebudú zatvorené.

Inak sa opýtam. Ak ideme na bežný nákup - kam ísť môžeme - a po ceste máme, povedzme, outlet, teda obchod s oblečením, môžeme tam ísť kúpiť si sveter či kabát?

- Pokiaľ ten outlet má otvorené a pokiaľ vás nikto nenačape, tak môžete. To, čo tým chcem povedať, je, že nikdy nedokážeme tie pravidlá napísať tak hyper-presne, aby pasovali práve s tým, čo chceme docieliť. Ja hlavne veľmi staviam na zdravý rozum, veď kto by sa chcel nakaziť dobrovoľne? Toto už predsa všetkým lezie strašne na nervy. Som presvedčený, že ľudia na celom Slovensku, keď pochopia pointu nariadenia, budú ho dodržiavať a nebudú chodiť akože do potravín a cestou do outletu. Takže ešte raz, chceme docieliť, aby sa mobilita občanov znížila na minimum a aby opustili svoje obydlia len v prípade, že idú do práce alebo kúpiť tie najnutnejšie veci, ktoré potrebujeme, alebo venčiť psa či odviezť deti prvého stupňa ZŠ do školy. Čím menej ľudí sa počas tohto týždňa nakazí, tým máme väčšiu šancu, že výsledky plošného testovania budú použiteľné. Následne rozdelíme obyvateľstvo do dvoch skupín. Infikovaní pôjdu do karantény a tí nenakazení môžu normálne fungovať ako doteraz.

Čo bude s obchodníkmi, ktorí budú mať otvorené, ale ich tržby budú minimálne? Dostanú odškodnenie?

- Áno, dostanú. Bude sa vyrátavať podľa poklesu obratu. Toto osobne rieši minister financií s premiérom. Zobrali si to za svoje.

Na vašej veľkej spoločnej tlačovke to však neodznelo...

- Toto neodznelo preto, lebo to odznelo už skôr, keď Igor Matovič osobne začal organizovať tieto kompenzácie.

V súvislosti s lockdownom sa napriek snahe všetko vysvetliť vynára množstvo otázok. Čo v prípade, ak má človek zaplatený nejaký pobyt v hoteli alebo v kúpeľoch počas zákazu vychádzania?

- Tak v prvom rade by bolo dobré, keby sa dotyčný pokúsil ten pobyt presunúť na iný termín. Na druhej strane, ak na tom pobyte bude sám, prípadne s drahou, nakoľko tam nikoho iného nebudú poznať, tak v konečnom dôsledku to môže byť dokonca lepšie. Aj minister vnútra Roman Mikulec sa vyjadril, že sa veľmi spolieha na súdnosť ľudí. Dôležité je, aby ľudia chápali zmysel toho všetkého. Čiže aby sa nakazilo čo najmenej ľudí.

Cesta do potravín má výnimku... A čo cesta do reštaurácie po hotové, zabalené jedlo? Môžu reštaurácie naďalej vydávať jedlo cez okienko?

- Áno, môžu, vzťahuje sa to aj na to. A aj na donášku. To keď niekto robí, je to jeho robota. Samozrejme, všade platí povinnosť nosiť rúška. Ja sám s tým zápasím, lebo sa mi ťažšie dýcha, ale vidíte, poctivo chodím v rúšku. Občas sa mi „zadarí“ na to zabudnúť, ale mám ho čoraz častejšie.

Bolo v hre aj zatvorenie obchodov v nedeľu? Tak ako to bolo na jar?

- Nie, o tomto debata tentoraz nebola.

Uvažuje sa po testovaní s nejakým uvoľnením opatrení? Povedali ste, že ľudia s negatívnym testom dostanú slobodu. Budú teda môcť ísť napríklad do reštaurácií? Otvoria sa ich vnútorné priestory?

- Po testovaní všetko ostane, ako je, ale pribudne jedna výnimka. Kto bude mať negatívny výsledok testu, nebude preňho platiť zákaz vychádzania. Čo sa týka tých reštaurácií, žiaľ, naši koaliční partneri sa k tomu na zasadnutí nedokázali prepracovať.

Vy ste to navrhovali?

- Áno. Ale musíme počkať, tie čísla sú naozaj veľmi vysoké. Keď začnú klesať, budú sa môcť otvárať aj reštaurácie.

Čiže aj vy ste uznali, že teraz na to nie je vhodný čas...

- Nie, ja som to neuznal, ja by som reštaurácie nebol zatváral, hlavne nie v okresoch, kde to nie je také hrozivé. Beriem, zavrime ich v okrese Bardejov a na Orave, ale napríklad v Bratislave to nie je také hrozivé, aby museli byť zatvorené.

