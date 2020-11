Rezort spravodlivosti uzavrel zmluvu na prevádzku Elektronického súdneho spisu: Poznáme SUMU!

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR by malo najbližšie štyri roky zaplatiť za prevádzku informačného systému Elektronický súdny spis (ESS) 1,15 milióna eur (vrátane DPH). Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort spravodlivosti uzavrel so spoločnosťou BSP Softwaredistribution.