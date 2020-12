Niekoľkohodinový zásah v budove Penty, po ktorom skončil Jaroslav Haščák na polícii, sa mal podľa všetkého týkať kauzy Gorila. Podľa mužov zákona mal spolumajiteľ finančnej skupiny zobchodovať nahrávku Gorily s exšéfom kontrarozviedky SIS Ľubomírom Arpášom. V rozhovore pre portál aktuality.sk však túto možnosť spochybnil sám riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský. „Čo sa týka predaja tej nahrávky – podľa toho, ako som oboznámený s prebiehajúcimi procesmi pri odpočúvaní – tak si vôbec nie som istý, že Arpáš mal prístup k zvukovému záznamu Gorila,“prezradil v rozhovore, v ktorom dodal, že to tvrdí nielen Haščák, ale aj on sám.

V piatok večerných hodinách sa Jaroslav Haščák dozvedel rozhodnutie sudkyne ŠTS. Bol vzatý do väzby, no voči tomuto rozhodnutiu sa odvolal. Zdroj: MATEJ KALINA



O okolnostiach zásahu a dôvodoch kolúznej väzby sme hovorili s Tomášom Sokolom. Je to bývalý minister vnútra ČR a súčasná advokátska špička v oblasti trestného práva.

Bývalý minister vnútra Tomáš Sokol prezradil viacero detailov, kedy je nariadená kolúzna väzba. Zdroj: PETR TOPIČ



Ako by ste okomentovali samotný zásah v sídle Penty?

- Jedna vec je uskutočnenie a forma zásahu. Tu mám kritické výhrady v rámci ČR. U nás bolo prepadnuté predsedníctvo vlády a zatýkali sa niektoré osoby. A bolo to tiež zneužitie zásahovej jednotky. Ale to je problém ktorý sa u nás týka aj káuz, ktoré sú - v úvodzovkách - u nás neviditeľné, pretože to médiá nezaujíma. Ja si myslím, že vo veľa prípadov je to len demonštrácia sily. Samozrejme, my nevieme, aké operatívne poznatky má polícia, ale domnievam sa, že zásah takouto mocou je adekvátny v prípadoch, keď sa dá očakávať minimálne útek alebo ešte pravdepodobnejšie obrana a to aktívna. Ak tam takéto niečo nie je, v tej chvíli tvrdím, že stačili dvaja chlapi z kriminálky, ktorí ukážu odznak a dotyčný s nimi pôjde. Všetko ostatné je trochu nad rámec.



Môže v tomto prípade ísť o vytvorenie psychickej nadvlády?

- U nás niektorí policajti vravia, že je to preto, aby sa dotyčný zľakol. Ono to funguje veľmi silne a to na psychiku. Keď na vás naskáču a kričia polícia, polícia, ruky dozadu, tak to je dosť silný zážitok. Netvrdím, že je to tak vždy a už vôbec si netrúfam povedať, že to tak bolo u vás. Nechcem sa vmiešavať do zahraničných záležitostí, ale myslím si, že toto je nedobrý rys čias, pomerne dlhého času , keď sú využívané tieto jednotky spôsobom, ktorý sa mne javí ako neadekvátny. A samozrejme, potom to môžeme s postupom obdobia dekódovať, ako prebieha trestné konanie, že sa náhle zistí, že ani ten, kto je podozrivý, nemal v nočnom stolíku pištoľ, tobôž guľomet. Že to bola osoba, u ktorej neboli poznatky, že má tendenciu správať sa násilne. A áno, sú ľudia, ktorí neboli nikdy trestne stíhaní, ale raz za čas sa pobijú v krčme, no popravde na to stačia štyria policajti. Takáto zásahová akcia by musela byť veľmi silne odôvodnená, inak mi to pripadá vždy trochu neadekvátne.

